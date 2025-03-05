Группу киберпреступников задержали в Астане

Криминал,Задержания
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Украденные с чужого счета 28,4 млн тенге они перевели на неизвестные счета

Фото: polisia.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением по борьбе с киберпреступностью, раскрыто преступление, связанное с незаконным переводом денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Установлено, что со счета гражданина злоумышленники перевели 28 миллионов 430 тысяч тенге на счета неизвестных лиц. Это преступление квалифицируется по части 4 статьи 190 УК РК «Мошенничество в крупном размере».

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Астане задержаны три человека, из которых двое являются жителями Актау, а один — из Карагандинской области. Именно на их банковские счета поступали средства, украденные у пострадавшего.

Лидер преступной группы, житель Актау, скрывался на территории города, однако был задержан и помещен в ИВС.

Следственные мероприятия продолжаются, добавили в полиции.

 

#задержание #группа #киберпреступники

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