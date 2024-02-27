Группу квартирных воров задержали в Алматы

Полицейские Алматы провели спецоперацию по задержанию четверых: троих домушников и скупщицы награбленного, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

Фото: polisia.kz

По данным криминальной полиции, на счету этой группы, как минимум, четыре квартирные кражи.

— Злоумышленники орудовали днем в квартирах многоэтажных домов, когда большая часть горожан находится на работе, на учебе, отлучается по делам. Несколько преступных эпизодов зафиксировали камеры видеонаблюдения. Подозреваемых задержали после квартирной кражи в микрорайоне Акбулак, когда они похитили чужое имущество на сумму свыше 1,5 млн тенге, — сообщил и.о. заместителя начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Задержанных арестовали. Роли каждого из них детально будут изучены, с дальнейшей правовой оценкой его деятельности, добавил он.