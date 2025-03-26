Группу профессиональных щипачей разоблачили в Алматы

Сотрудники полиции в Алматы задержали троих мужчин, подозреваемых в краже чужого имущества в общественном транспорте и общественных местах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Установлено, что все трое ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В ходе обыска у задержанных были обнаружены три сотовых телефона, похищенные у граждан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов их преступной деятельности», — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП города Талант Исаев.

Спикер добавил, что в прошлом году благодаря принимаемым мерам пресечена преступная деятельность 315 воров-эпизодников, которым была доказана вина в совершении 513 фактов краж, а также 102 групп, совершавших кражи в общественных местах.

Полиция напоминает гражданам о необходимости усилить меры имущественной безопасности: будьте внимательны в общественных местах, держите личные вещи под контролем и не оставляйте ценные предметы без присмотра. При выявлении подозрительных ситуаций незамедлительно сообщайте в полицию.