Группу вымогателей задержали в области Улытау

Криминал, Задержания
162
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Насильственные действия члены группировки записывали на видео для устрашения других

Фото: polisia.kz

Пресс-служба Министерства внутренних дел РК сообщила о пресечении фактов вымогательства в молодежной среде, передает Kazpravda.kz

«В области Улытау сотрудниками УБОП задержаны участники молодежных группировок в возрасте от 18 до 20 лет, которые совершали вымогательства в отношении несовершеннолетних студентов местного колледжа. При этом насильственные действия записывали на видео для устрашения других и демонстрации своего превосходства. Уголовные дела по фактам вымогательства и хулиганства направлены в суд», – рассказал представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

Также сотрудниками УБОП ДП Павлодарской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы, занимавшейся вымогательством у молодежи. Участникам группировки инкриминируется совершение 10 таких фактов. У потерпевших они вымогали до 2 млн тенге. При этом запуганные жертвы преступников боялись обращаться в правоохранительные органы.

При задержании членов группировки изъято травматическое и холодное оружие, а также синтетические наркотики. Все подозреваемые арестованы. В отношении потерпевших приняты меры безопасности. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Как отмечают полицейские, вследствие таких противоправных действий потерпевшие идут на крайние меры вплоть до суицида. В одном из случаев в результате издевательств и физического насилия был доведен до попытки самоубийства 22-летний парень.

 

#задержание #группа #вымогатели

Популярное

Все
Группу вымогателей задержали в области Улытау
Шесть золотых медалей завоевал Казахстан на Кубке Азии по дзюдо
Cоздана система ИИ, способная точно выявлять аутизм по ЭЭГ
Жибек Куламбаева выиграла теннисный турнир в Сербии
День работников водного хозяйства отмечают в Казахстане
Boeing признала вину в мошенничестве по делу о двух авиакатастрофах
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Китай и Казахстан: общее стремление к новым горизонтам
Сколько в Казахстане проживает людей
Инвестор из КНР готов построить в Таразе завод по переработке мусора
Инвестиционный проект должен сопровождаться на всем жизненном цикле
Атомная энергетика помогает достичь стратегической цели углеродной нейтральности
Три тысячи домбристов сыграют одновременно в парке Талдыкоргана
Саммит ШОС: какие автобусы изменят маршруты в Астане
Панты и мед – золотые бренды Рудного Алтая
85-летний Бектай Сулейменов вырастил за свою жизнь свыше двух миллионов деревьев
Елена Рыбакина стартовала с уверенной победы на Уимблдоне
Социальные приоритеты предвыборной программы Токаева
Подписать трудовой договор стало возможным через eGov Mobile
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: подозреваемую отпустили домой
Правительство приступило к построению справедливой и конкурентной экономической системы
Лидеры Казахстана и Китая вместе поужинали в Астане
За неуплату налогов последуют большие штрафы
Депутаты Парламента отправились в регионы для встречи со своими избирателями
Китай установил мировые рекорды при строительстве транспортного коридора
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие

Читайте также

Свыше 25 млн тенге похитил директор филиала компании в обла…
Продажу вэйпов через Telegram-канал организовал житель ЗКО
Подозреваемая в руководстве филиала Finiko экстрадирована и…
Иностранец организовал поставку наркотиков в Казахстан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]