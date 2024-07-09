Группу вымогателей задержали в области Улытау

Насильственные действия члены группировки записывали на видео для устрашения других

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Пресс-служба Министерства внутренних дел РК сообщила о пресечении фактов вымогательства в молодежной среде, передает Kazpravda.kz

«В области Улытау сотрудниками УБОП задержаны участники молодежных группировок в возрасте от 18 до 20 лет, которые совершали вымогательства в отношении несовершеннолетних студентов местного колледжа. При этом насильственные действия записывали на видео для устрашения других и демонстрации своего превосходства. Уголовные дела по фактам вымогательства и хулиганства направлены в суд», – рассказал представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

Также сотрудниками УБОП ДП Павлодарской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы, занимавшейся вымогательством у молодежи. Участникам группировки инкриминируется совершение 10 таких фактов. У потерпевших они вымогали до 2 млн тенге. При этом запуганные жертвы преступников боялись обращаться в правоохранительные органы.

При задержании членов группировки изъято травматическое и холодное оружие, а также синтетические наркотики. Все подозреваемые арестованы. В отношении потерпевших приняты меры безопасности. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Как отмечают полицейские, вследствие таких противоправных действий потерпевшие идут на крайние меры вплоть до суицида. В одном из случаев в результате издевательств и физического насилия был доведен до попытки самоубийства 22-летний парень.