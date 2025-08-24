Об этом в пятницу сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии

Фото: телеграм-канал Новости Центральной Азии

Грузия объявила международный тендер на осуществление надзора за строительством автомагистрали протяженностью 11,3 км, которая соединит территорию страны с Турцией, главным участком которой станет тоннель длиной 7,6 км, сообщает телеграм-канал «Новости Центральной Азии».

Проект включает строительство транспортной развязки, трех мостов и двухполосного тоннеля. После прохождения туннеля трасса соединится с существующей международной автомагистралью Е70 у грузино-турецкой границы, где также предусмотрено расширение дорожного полотна.

Тендер, объявленный грузинской стороной, предполагает осуществление надзора за строительными работами в течение 48 месяцев.

Ориентировочная стоимость надзорных услуг составляет 14 млн долларов США.