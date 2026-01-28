Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Грузия ужесточает миграционную политику. В прошлом году из страны депортировали рекордное число иностранцев. Более 1 300 человек нарушили сроки пребывания, и теперь им запрещён въезд на срок от 2 до 5 лет. Кроме того, власти вводят новые правила о трудовой деятельности иностранцев. Теперь им работать в стране можно только при наличии соответствующего разрешения. В противном случае штрафы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

С 1 марта 2026 года в Грузии вступают в силу новые правила трудовой миграции. Теперь иностранцы смогут работать только при наличии специального разрешения. Его будет выдавать Министерство здравоохранения страны. Требования не распространяются на беженцев, сотрудников консульств, журналистов, а также обладателей постоянного места жительства и инвестиционного вида на жительство. Ужесточение норм направлено на защиту местных работников и привлечение мигрантов только при реальной потребности бизнеса.

– Действующая сегодня практика, при которой трудовой мигрант просто регистрируется в Минздраве, теперь уже не будет достаточной. С 1 марта любой иностранный гражданин, который решит работать в Грузии, будь то по трудовому договору, в форме индивидуального предпринимательства или в дистанционном формате, не сможет осуществлять деятельность без получения разрешения. Процедура и перечень необходимых документов будут указаны в соответствующем постановлении правительства Грузии, - отмечает адвокат Ника Симонишвили.

Разрешение оформляется под конкретную компанию, при работе у нескольких требуется отдельный документ. Грузия считалась одной из самых либеральных стран для мигрантов, однако с прошлого года власти ужесточили правила из-за роста числа иностранных граждан. По данным за 2024 год, в стране проживает более 250 тысяч экспатов – свыше 6,5% населения. Это в 10 раз больше, чем в 2014 году. Большинство мигрантов занято в сфере обслуживания, прежде всего в ресторанной отрасли, которая испытывает дефицит кадров и зависит от приезжих специалистов.

– Основная часть трудовых мигрантов в Грузии занята на вспомогательных позициях в сетевых гостиницах и ресторанах, чаще всего это студенты. Нелегалы встречаются редко, также работают экспаты. Найти работников отрасли крайне сложно. Нововведения упорядочивают трудовые отношения и делают работу мигрантов законной, но важно учитывать возможные последствия, например, если часть сотрудников уйдёт и возникнет необходимость заменять их местными, - поясняет вице-президент Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.

В прошлом году власти депортировали рекордное число иностранцев за нарушение миграционного законодательства – более 1 300 человек – почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Власти также увеличили штрафы за превышение сроков пребывания. Уже в этом году Грузия выдворила более 50 нелегалов, среди которых граждане Турции, Индии, России, Китая, Казахстана и других стран. В правительстве заявили о планах увеличить показатели вдвое и устранить проблему нелегальной миграции.