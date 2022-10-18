Грузовые вагоны сошли с рельсов в Атырауской области

3 грузовых вагона сошли с рельсов в Атырауской области. Опрокидывания вагонов удалось избежать, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«18 октября в 11:15 часов на станции Доссор Макатского района на частном железнодорожном пути, принадлежащем ТОО «Dossor Processing Company», при подаче 9 груженых полувагонов с головы тепловоза произошел сход колесных пар трех вагонов грузового поезда №0133 сообщением Макат – Доссор», – проинформировали в региональной службе коммуникаций Атырауской области.

Опрокидывания удалось избежать. Все 9 вагонов были загружены щебнем.

Происшествие на движение поездов не повлияло. Жертв и пострадавших нет, заключили в РСК.