Об этом заявил исполнительный директор GHF Джон Акри, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Созданный при поддержке США гуманитарный фонд Gaza Humanitarian Foundation (GHF), через пункты которого распределялась гуманитарная помощь в секторе Газа, заявил, что сворачивает свою деятельность.

«GHF уже несколько недель ведёт переговоры с CMCC (гражданско-военным координационным центром) и международными организациями о дальнейших шагах, и ясно, что они собираются принять и расширить модель, которую протестировал GHF. В результате мы сворачиваем свою деятельность, поскольку успешно выполнили свою миссию показать, что можно доставлять помощь жителям Газы лучше», - говорится в заявлении исполнительного директора GHF Джона Акри.

План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.

Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.