Густой дым из Семея накрыл область Жетысу

В ДЧС рекомендовали людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым не выходить из дома.

Фото пресс-службы МЧС РК

Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетысу обратился к жителям региона, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Уважаемые жители и гости области Жетысу! Из-за крупного лесного пожара на территории области Абай, в результате изменения направления ветра, территорию нескольких районов области Жетысу накрыл густой дым, в связи с чем просим сохранять спокойствие, носить маски» – говорится в сообщении.

В ДЧС рекомендовали людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым не выходить из дома.

Накануне глава государства отметил главные упущения в борьбе с масштабными пожарами в стране и дал поручения госорганам.

По факту масштабного пожара Генпрокуратура возбудила уголовное дело.