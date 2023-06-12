Густой дым из Семея накрыл область Жетысу

В ДЧС рекомендовали людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым не выходить из дома.
Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетысу обратился к жителям региона, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
«Уважаемые жители и гости области Жетысу! Из-за крупного лесного пожара на территории области Абай, в результате изменения направления ветра, территорию нескольких районов области Жетысу накрыл густой дым, в связи с чем просим сохранять спокойствие, носить маски» – говорится в сообщении.
В ДЧС рекомендовали людям с заболеваниями органов дыхания и пожилым не выходить из дома.
Накануне глава государства отметил главные упущения в борьбе с масштабными пожарами в стране и дал поручения госорганам.
По факту масштабного пожара Генпрокуратура возбудила уголовное дело.