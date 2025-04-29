Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО

Военное дело,Паводковая ситуация
14
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В селах Тепличное и Большая малышка Северо-Казахстанской области, пострадавшим в результате паводков, военнослужащие Национальной гвардии МВД РК продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка и предотвращению мародёрских действий, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Ежедневно в зоне подтопления службу несут 50 военнослужащих патрульно-постовой службы. Их основная задача — предотвращение несанкционированного доступа в подтопленные районы, оперативное реагирование на инциденты, поддержание общественного порядка и взаимодействие с органами местной исполнительной власти и департаментом по чрезвычайным ситуациям. Также проводится работа по минимизации рисков, чтобы не допустить пребывания людей в зонах подтопления и предотвратить их возможное падение в воду.

Отметим, с 24 апреля более 800 курсантов Академии Национальной гвардии и около 400 военнослужащих воинской части 6637 были привлечены к работам по укреплению дамб и возведению защитных рубежей в СКО.

Кроме того, более 100 военнослужащих Национальной гвардии оперативно укрепляли защитные сооружения в районе села Большая Малышка, где произошло локальное повреждение дамбы из-за разлива реки Ишим. Работы проводятся круглосуточно, с оперативным реагированием на изменения обстановки.

К слову, военнослужащие продолжают нести службу в круглосуточном режиме, обеспечивая безопасность граждан и охраняя имущество в зоне подтопления.

#СКО #подтопление #Нацгвардия

Популярное

Все
Будет ли в столице новый сквер?
В Астане готовятся к военному параду
Они сражались за Родину
Социальный автокараван проехал по селам
В УЕФА внимательно наблюдают за инфраструктурными изменениями
В Алматы прошел Фестиваль звонарного искусства
Слово о наставнике и друге
Он беседовал с Фиделем Кастро и пел с Юрием Гагариным
Под парусом вечного неба
Страх на руку мошенникам
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций
Распоряжение Главы государства о назначении
Более 200 лет составляет трудовой стаж педагогической династии Адильгазиновых
Государственный деятель, дипломат, гражданин
Кенсай привели в порядок к празднику
101-летний Ыскак Хусаинов всегда с трепетом ждет 9 Мая
101-й день рождения отметила ветеран Тамара Максимова
Самая большая зона отдыха появится в Алматы
К исследованию озера Балхаш подключится Франция
Как сделать города комфортней и экологичней
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Дом на стенах держится
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Юный шахматист из Мангистау на пороге исторического рекорда
Основываясь на принципах честной журналистики
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
«Не смолкнет песня боевая...»
Отважный герой-пограничник
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов

Читайте также

Гвардеец завоевал серебро на турнире по дзюдо в Павлодаре
Массовый забег к 80-летию Великой Победы организовал Национ…
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих …
Третья волна

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]