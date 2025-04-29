В селах Тепличное и Большая малышка Северо-Казахстанской области, пострадавшим в результате паводков, военнослужащие Национальной гвардии МВД РК продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка и предотвращению мародёрских действий, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Ежедневно в зоне подтопления службу несут 50 военнослужащих патрульно-постовой службы. Их основная задача — предотвращение несанкционированного доступа в подтопленные районы, оперативное реагирование на инциденты, поддержание общественного порядка и взаимодействие с органами местной исполнительной власти и департаментом по чрезвычайным ситуациям. Также проводится работа по минимизации рисков, чтобы не допустить пребывания людей в зонах подтопления и предотвратить их возможное падение в воду.

Отметим, с 24 апреля более 800 курсантов Академии Национальной гвардии и около 400 военнослужащих воинской части 6637 были привлечены к работам по укреплению дамб и возведению защитных рубежей в СКО.

Кроме того, более 100 военнослужащих Национальной гвардии оперативно укрепляли защитные сооружения в районе села Большая Малышка, где произошло локальное повреждение дамбы из-за разлива реки Ишим. Работы проводятся круглосуточно, с оперативным реагированием на изменения обстановки.

К слову, военнослужащие продолжают нести службу в круглосуточном режиме, обеспечивая безопасность граждан и охраняя имущество в зоне подтопления.