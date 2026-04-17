Гвардейцы посетили 103-летнего ветерана ВОВ

Военнослужащие воинской части 3477 Национальной гвардии Республики Казахстан совместно с учащимися военно-патриотического клуба «Жасбүркіт» посетили ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Павловну Светочеву, которой исполнилось 103 года, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Встреча прошла в тёплой и душевной атмосфере. Юные участники клуба подготовили для уважаемого ветерана патриотическую программу — исполнили песни военных лет и выразили искренние слова благодарности за мирное небо.

Особое внимание в организации визита уделил женсовет воинской части 3477. Для Анастасии Павловны был накрыт праздничный дастархан, что придало встрече ещё более тёплый и домашний характер.

«Мы всегда стараемся окружить наших ветеранов заботой и вниманием, ведь они — живая история нашей страны», — подчеркнул майор Дархан Мухтариев.

По словам организаторов, подобные мероприятия способствуют воспитанию патриотизма у молодёжи, укрепляют связь поколений и помогают сохранить историческую память.