Гвардейцы поздравили труженицу тыла с Днём Победы

Служу отечеству!
Айман Аманжолова
корреспондент

В честь 81-й годовщины Великой Победы военный оркестр регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан поздравил жительницу города Жезказган, труженицу тыла Великой Отечественной войны Раису Натфуловну, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Военный оркестр, специально прибывший из города Караганды, выступил с праздничной музыкальной программой перед домом ветерана, исполнив песни военных лет. Трогательные мелодии и выступление военных музыкантов подарили Раисе Натфуловне особое настроение и создали праздничную атмосферу.

В ходе мероприятия военнослужащие Национальной гвардии выразили Раисе Натфуловне тёплые пожелания и слова благодарности за её самоотверженный труд и вклад в мирную жизнь и светлое будущее. Также ветерану были вручены цветы.

Подобные встречи играют важную роль в патриотическом воспитании молодёжи и напоминают о подвиге героев. Военнослужащие Национальной гвардии отметили, что проявление уважения к ветеранам — это священный долг.

Праздник Великой Победы — это важная дата, прославляющая мужество и силу духа народа. Оказываемое ветеранам внимание остаётся искренним выражением благодарности за их героизм и самоотверженность.

#Нацгвардия #ДеньПобеды

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

Нацгвардия провела концерт под открытым небом в Астане
Из Африки в Казахстан: как Карл Уэдраого оказался в Нацгвар…
Чемпион мира обучает гвардейцев таэквондо
В Нацгвардии обсудили меры профилактики бытового насилия

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]