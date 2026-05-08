Гвардейцы поздравили труженицу тыла с Днём Победы

В честь 81-й годовщины Великой Победы военный оркестр регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан поздравил жительницу города Жезказган, труженицу тыла Великой Отечественной войны Раису Натфуловну, передает корреспондент Kazpravda.kz
Военный оркестр, специально прибывший из города Караганды, выступил с праздничной музыкальной программой перед домом ветерана, исполнив песни военных лет. Трогательные мелодии и выступление военных музыкантов подарили Раисе Натфуловне особое настроение и создали праздничную атмосферу.
В ходе мероприятия военнослужащие Национальной гвардии выразили Раисе Натфуловне тёплые пожелания и слова благодарности за её самоотверженный труд и вклад в мирную жизнь и светлое будущее. Также ветерану были вручены цветы.
Подобные встречи играют важную роль в патриотическом воспитании молодёжи и напоминают о подвиге героев. Военнослужащие Национальной гвардии отметили, что проявление уважения к ветеранам — это священный долг.
Праздник Великой Победы — это важная дата, прославляющая мужество и силу духа народа. Оказываемое ветеранам внимание остаётся искренним выражением благодарности за их героизм и самоотверженность.