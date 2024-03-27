Гвардейцы пришли на помощь против паводков

Фото: пресс-служба РгК «Батыс» НГ РК

Одним из таких регионов является Западно-Казахстанская область. В настоящее время в Западно-Казахстанской области температура воздуха имеет положительные значения, начинает резко таять снег, и существует опасность затопления городов и небольших населенных пунктов. В связи с этим в регионе проводятся противопаводковые мероприятия и строятся баррикады.

Активно участвует и помогает личный состав воинской части 5517 Национальной гвардии Республики Казахстан, которая расположена в городе Уральск и относится к региональному командованию «Батыс». Гвардейцы строят специальные заграждения в местах с высоким риском подтопления, убирают скопившийся снег с улиц и дворов, и чистят канавы, чтобы вода текла по собственному руслу.

«Активное участие в подобных мероприятиях для нас не подвиг, а наш воинский долг. Мы, военнослужащие Национальной гвардии, независимо от ситуации, помогаем людям и делаем все возможное, чтобы не допустить возникновения стихийных потопов и затоплений домов наших горожан. Сегодня военнослужащие воинской части прилагают все усилия для возведения заграждений для предотвращения массовых подтоплений», - рассказал командир батальона воинской части 5517майор Жасулан Корпешов.

В рамках проводимых противопаводковых мероприятий с целью устранения угрозы подтопления жилого фонда около 100 военнослужащих Национальной гвардии укладывают мешки с песком, создавая искусственные препятствия для талых вод, что способствовало уменьшению уровня риска наводнений в соседних регионах.