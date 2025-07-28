Гвардейцы проводят профилактические рейды у водоемов

Общество
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Сезон купания в самом разгаре и военнослужащие Национальной гвардии МВД РК проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение несчастных случаев на водоемах, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В рамках акции гвардейцы патрулируют прибрежные зоны по всей республике, раздают памятки с правилами безопасного поведения у воды, а также проводят разъяснительные беседы с отдыхающими. Особое внимание уделяется несовершеннолетним, находящимся у водоемов без сопровождения взрослых.

Основная цель – предотвратить трагедии и напомнить гражданам о простых, но жизненно важных правилах поведения. Особенно необходимо следить за детьми, не заплывать за буйки, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также не купаться в запрещённых местах.

Национальная гвардия МВД и МЧС призывают население быть внимательными и ответственными, соблюдать меры предосторожности. Безопасность начинается с каждого из нас!

#безопасность #отдых #Нацгвардия #водоемы

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