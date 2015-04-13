Хиллари Клинтон вступила в борьбу за пост президента США
Бывший сенатор от штата Нью-Йорк, экс-госсекретарь в администрации Барака Обамы Хиллари Клинтон вступила в борьбу за пост президента США. Ее обращение размещено в воскресенье на сайте ее предвыборной кампании и в социальных сетях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
"Я начинаю борьбу за пост президента США и рассчитываю на вашу поддержку. Простым американцам нужен человек, который бы отстаивал их права. И я хочу быть этим человеком", – заявила Клинтон в двухминутном видеоролике. По ее словам, она "отправляется в путь, чтобы завоевать голоса" избирателей, и выразила надежду, что "ее поддержат на этом пути".
Это – уже вторая попытка 67-летней Клинтон побороться за пост президента США. Если в 2008 году она уступила Обаме, оказавшись лишь третьей по итогам собраний партийных активистов в штате Айова, то сейчас ее считают лидером среди потенциальных претендентов. Согласно недавнему опросу телекомпании CNN и исследовательской организации ORC International, 53% респондентов заявили, что у них сложилось благоприятное мнение о Хиллари Клинтон, противоположную оценку дали 44%. В борьбе за выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента у нее явное преимущество перед вице-президентом Джо Байденом. По данным опроса, Клинтон считают фаворитом 62% и лишь 15% считают возможным выдвижение Байдена.
Хиллари сможет без особых проблем победить во внутрипартийной гонке, однако успех на всеобщих выборах ей отнюдь не гарантирован, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС известный американский политолог, почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легволд. "Похоже, что у нее нет сколько-нибудь значимой конкуренции со стороны демократов. Если она не совершит каких-либо серьезных ошибок до начала праймериз (первичных выборов), она практически наверняка станет кандидатом от Демократической партии", – считает он.
В ходе кампании Клинтон "намерена сосредоточиться на вопросах экономики, на конкретных вопросах и на новых идеях", заявила в интервью CNN Донна Брэзил, занимающаяся вопросами стратегии у демократов. В то же время известный в США эксперт по политическим вопросам Карл Бернстайн отметил, что очень многое будет зависеть от того, как Клинтон сумеет преодолеть первый барьер – собрания активистов Демократической партии в штате Айова в январе будущего года.