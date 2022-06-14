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Общество
"Химическая бомба": диетолог рассказала, как выбирать мороженое

Некоторые марки мороженого похожи на "химическую бомбу", предупредила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Перевалова. Она объяснила, на что обращать внимание при выборе этого продукта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Летом мороженое – незаменимый вариант перекуса, считает Перевалова. Однако себестоимость продукции, изготовленной из натурального молока, сливок и сахара, довольно высока, поэтому некоторые производители лакомства используют другие ингредиенты, отметила Перевалова.

"Мороженое – это самый коварный продукт на рынке. Производители мороженого попадают в "вилку" между качеством и стоимостью. Если его делать из натуральных продуктов вроде молока, сливок, сахара и так далее, то такой десерт будет дорого стоить. Чтобы снизить цену, производители могут заменить, например, молочный жир на растительный, обычное молоко – на сухое, и сахар будет уже не из свеклы", – уточнила она.

Для улучшения вкусовых качеств и увеличения срока годности такого мороженого могут применяться специальные добавки, например, консерванты и усилители вкуса, продолжила диетолог. В результате продукт становится еще более вредным для здоровья, предостерегла она.

"В некотором смысле получится "химическая бомба"", – сказала Перевалова.

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