Хищения при реконструкции теплосетей Жезказгана обнаружили прокуроры

Прокуроры выявили факт растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере при реконструкции и модернизации тепловых сетей Жезказгана.

Так, в 2021 году должностными лицами отдела ЖКХ строительные работы были приняты по завышенной стоимости, что повлекло необоснованную выплату бюджетных средств на сумму свыше 223 млн тенге.