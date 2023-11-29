Хищения при реконструкции теплосетей Жезказгана обнаружили прокуроры

Ущерб госбюджету превысил 223 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz на прокуратуру области Улытау
Прокуроры выявили факт растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере при реконструкции и модернизации тепловых сетей Жезказгана.
Так, в 2021 году должностными лицами отдела ЖКХ строительные работы были приняты по завышенной стоимости, что повлекло необоснованную выплату бюджетных средств на сумму свыше 223 млн тенге.
"По данному факту прокуратурой области начато досудебное производство по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", расследование которого поручено департаменту агентства по противодействию коррупции по области Улытау. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратуры области", – добавили в ведомстве.