Культура

Хлеб выпекается с любовью и вдохновением

Более 80 наименований хлебобулочных изделий разных кухонь мира, приготовленных с любовью и вдохновением, представили участники фестиваля, прошедшего в преддверии очередной Ассамблеи народа Казахстана. Как отметила заведующая городским отделом внутренней политики Галия Смаилова, на территории только Восточно-Казахстанской области проживают представители более 80 национальностей. И прошедший конкурс, превратившийся в настоящий праздник, – еще одно доказательство того, что мы живем единой семьей в стабильно развивающемся государстве. «Хлебный» фестиваль показал, что о достижениях Казахстана можно говорить и на таких, далеких от политики, встречах.

Надо отметить, что Дом дружбы в Семее каждый год, в канун сессии Ассамблеи народа Казахстана, проводит крупные мероприятия, где всегда выбираются темы оригинальные, интересные для всех горожан. Решение в нынешнем году посвятить очередной праздник известной мудрости «Хлеб – всему голова» подсказали представители старшего поколения из разных НКЦ. 

– Кто-то помнит, а кто-то знает из рассказов дедов, как порой трагично шел процесс переселения в тяжелые 30–50-е годы в Казахстан представителей многих национальностей, – говорит директор Дома дружбы Шолпан Балгозина. – И казахи приняли всех, как родных, делились последним куском хлеба. Именно вкус хлеба тех далеких времен навсегда остался в памяти людей, став самым ценным из всех богатств, что есть на земле. Потому предложение провести такой фестиваль было поддержано единогласно!

О том, что хлеб – священный дар земли для разных этносов, символ богатства и плодородия, говорили презентации, подготовленные представителями национально-культурных центров. Проникновенными поэтическими словами, душевной песней и танцевальным номером «Акку» вознесла славу хлебу «Айша-биби», обряд встречи дорогого гостя и поздравление молодоженов хлебом-солью с красиво выпеченным караваем на рушнике продемонстрировал русский нациально-культурный центр. Свои национальные мучные и кондитерские изделия на конкурс представили семь НКЦ Дома дружбы. В импровизированной казахской юрте, славянской и немецких деревнях, татарском ауле и узбекском кишлаке, еврейском кфаре и корейском поселке всех желающих угощали национальными хлебными изделиями. Среди привычных всем казахских баурсаков, шелпеков, карма-нан и другой выпечки участники фестиваля представили давно забытые, а потому ставшие новинкой такие блюда, как «костыне» и «нан-батыр». Вместе с русским караваем, блинами и бубликами гостеприимные хозяева подворий угощали всех желающих корейскими пегоди, сиги-теги, кимчи, татарскими учпочмаками, балишем и чак-чаком, еврейской мацей, узбекскими тандырными лепешкам и самсой.

– На одном блюде лежат лепешки, но все они приготовлены по разным рецептам, – рассказывает заместитель председателя узбекского центра «Буюк келажак» Марьям Балтагожина. – Например, самаркандская замешана на сметане, а простой лаваш – на воде. Самса у нас бывает и сладкая, и мясная. Согласно нашим обычаям лепешки можно ломать только руками. А если кто-то уезжает из дома, он надкусывает свежеиспеченную лепешку, которую потом хранят до возвращения человека, а вернувшись, он должен ее съесть. Это значит, что у него есть дом, где его всегда ждут. 

Завершился фестиваль «Хлеб – всему голова» яркой концертной программой «Согласие и единство», которую составили номера творческих коллективов национально-культурных центров Дома дружбы Семея. А организаторы отныне намерены проводить праздник хлеба ежегодно.

Айгуль БИДАНОВА, 

bidanova@kazpravda.kz

Популярное

Все
В Правительстве рассмотрели вопросы заключения меморандума о взаимопонимании с МВФ
Питание в школах подорожало. Родители жалуются, а предприниматели оправдываются
Увеличивая число детей, охваченных программой ArtSport, никто не думал о том, что денег на всех не хватит
Более 800 млн тенге задолжал акимат Костанайской области за обучение детей в частных творческих кружках и спортивных секциях
Журналист за колючей проволокой
Дома, занесенные почти по крышу песком. Это реальность, которая нас ждет?
Шахтеры «АрселорМиттал Темиртау» недовольны тем, что в угольном департаменте компании медленно набирают в шахты специалистов
Возвращение, которого ждали
В честь лидера «Алаш»
Пал рекорд Формулы-1!
«Кайрат» проходит дальше
В режиме открытого доступа
Философский взгляд на мир
Сблизит нас «зеленый» водород
Хранители истории спустились в метро
Двери театра вновь открыты!
Когда юниорки быстрее
«Добро» для удобрений
Масштабная штабная работа
Чемпионы из Рио-де-Жанейро
Иманбек Зейкенов женился
Дипломат сделал рискованное заявление ТАСС, в котором отметил, что Казах­стан не остановится на принятии Дек­ларации о суверенитете, а добьется полной государственной независимости
Правовой фундамент легитимности государства
Один из полуграмотных работников КГБ прилежно записал: «Кулмагамбетов злобно молчал и антисоветски улыбался»
Бремя и время первых
Декларация для нас стала буревестником грядущих перемен
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Первый шаг – он трудный самый
Два трупа обнаружили в Актобе: задержаны подозреваемые
Совместное заявление для прессы глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Тела двух мужчин обнаружили возле банного комплекса в Актобе
Казахстан празднует День Республики
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Курсы валют на 25 октября
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики
Вопросы сотрудничества обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
Касым-Жомарт Токаев принял участие в красивой церемонии поднятия флага. Видео
Груженный машинами автовоз опрокинулся в кювет в Костанайской области
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса

Читайте также

Культура
Роза Рымбаева сегодня отмечает юбилей. За три дня до этого …
Культура
О трудностях, которые пришлось преодолеть авторам историчес…
Президент , Международное сотрудничество , Культура
Президент принял участие в церемонии открытия Дней культуры…
Международное сотрудничество , Культура
Дни кыргызского кино стартовали в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]