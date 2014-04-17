Хлеб выпекается с любовью и вдохновением

Более 80 наименований хлебобулочных изделий разных кухонь мира, приготовленных с любовью и вдохновением, представили участники фестиваля, прошедшего в преддверии очередной Ассамблеи народа Казахстана. Как отметила заведующая городским отделом внутренней политики Галия Смаилова, на территории только Восточно-Казахстанской области проживают представители более 80 национальностей. И прошедший конкурс, превратившийся в настоящий праздник, – еще одно доказательство того, что мы живем единой семьей в стабильно развивающемся государстве. «Хлебный» фестиваль показал, что о достижениях Казахстана можно говорить и на таких, далеких от политики, встречах.

Надо отметить, что Дом дружбы в Семее каждый год, в канун сессии Ассамблеи народа Казахстана, проводит крупные мероприятия, где всегда выбираются темы оригинальные, интересные для всех горожан. Решение в нынешнем году посвятить очередной праздник известной мудрости «Хлеб – всему голова» подсказали представители старшего поколения из разных НКЦ.

– Кто-то помнит, а кто-то знает из рассказов дедов, как порой трагично шел процесс переселения в тяжелые 30–50-е годы в Казахстан представителей многих национальностей, – говорит директор Дома дружбы Шолпан Балгозина. – И казахи приняли всех, как родных, делились последним куском хлеба. Именно вкус хлеба тех далеких времен навсегда остался в памяти людей, став самым ценным из всех богатств, что есть на земле. Потому предложение провести такой фестиваль было поддержано единогласно!

О том, что хлеб – священный дар земли для разных этносов, символ богатства и плодородия, говорили презентации, подготовленные представителями национально-культурных центров. Проникновенными поэтическими словами, душевной песней и танцевальным номером «Акку» вознесла славу хлебу «Айша-биби», обряд встречи дорогого гостя и поздравление молодоженов хлебом-солью с красиво выпеченным караваем на рушнике продемонстрировал русский нациально-культурный центр. Свои национальные мучные и кондитерские изделия на конкурс представили семь НКЦ Дома дружбы. В импровизированной казахской юрте, славянской и немецких деревнях, татарском ауле и узбекском кишлаке, еврейском кфаре и корейском поселке всех желающих угощали национальными хлебными изделиями. Среди привычных всем казахских баурсаков, шелпеков, карма-нан и другой выпечки участники фестиваля представили давно забытые, а потому ставшие новинкой такие блюда, как «костыне» и «нан-батыр». Вместе с русским караваем, блинами и бубликами гостеприимные хозяева подворий угощали всех желающих корейскими пегоди, сиги-теги, кимчи, татарскими учпочмаками, балишем и чак-чаком, еврейской мацей, узбекскими тандырными лепешкам и самсой.

– На одном блюде лежат лепешки, но все они приготовлены по разным рецептам, – рассказывает заместитель председателя узбекского центра «Буюк келажак» Марьям Балтагожина. – Например, самаркандская замешана на сметане, а простой лаваш – на воде. Самса у нас бывает и сладкая, и мясная. Согласно нашим обычаям лепешки можно ломать только руками. А если кто-то уезжает из дома, он надкусывает свежеиспеченную лепешку, которую потом хранят до возвращения человека, а вернувшись, он должен ее съесть. Это значит, что у него есть дом, где его всегда ждут.

Завершился фестиваль «Хлеб – всему голова» яркой концертной программой «Согласие и единство», которую составили номера творческих коллективов национально-культурных центров Дома дружбы Семея. А организаторы отныне намерены проводить праздник хлеба ежегодно.

Айгуль БИДАНОВА,

bidanova@kazpravda.kz