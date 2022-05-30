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Происшествия
Хлопок газовоздушной смеси произошел в 5-этажном доме в Усть-Каменогорске

Мужчина пострадал из-за хлопка газовоздушной смеси в Усть-Каменогорске, 13 человек эвакуировано, передает Kazpravda.kz.

Как сообщили в ДЧС ВКО, 30 мая на ул. Набережная Славского в 5-этажном жилом доме (в квартире на первом этаже) при проведении строительных работ произошел хлопок газовоздушной смеси.

"В тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1989 года рождения, который проводил ремонтные работы. В результате хлопка выбиты стекла с первого по пятый этажи, повреждены межкомнатные перегородки в квартире, где произошел хлопок, и в смежной квартире, а также входные двери на первом этаже", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками ДЧС ВКО проведена эвакуация жителей дома. Из подъезда № 4 самостоятельно вышли 17 человек, еще двое – эвакуированы. Из подъезда № 3 эвакуированы 11 человек.

Всего на месте работали 25 сотрудников ДЧС ВКО и 7 единиц техники.

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