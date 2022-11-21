Ход исполнения поручений президента рассмотрели в Правительстве РК

В ходе заседания было отмечено, что административная реформа позволит существенно разгрузить Правительство от избыточных функций.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по децентрализации системы государственного управления, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Напомним, что глава государства в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года поручил передать часть компетенций Правительства министерствам и акиматам.

В ходе заседания было отмечено, что административная реформа позволит существенно разгрузить Правительство от избыточных функций, придаст центральным госорганам больше гибкости, оперативности и самостоятельности в принятии важных решений, а также расширит полномочия местных исполнительных органов.

На сегодня разработан соответствующий проект Дорожной карты на 2022-2023 годы, согласно которому планируется внести законопроект в Мажилис Парламента.