Ходила на «работу» с ребенком

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 35-летнюю женщину, которая месяц назад приехала в Риддер вместе с несовершеннолетним сыном. Женщина взялась за наркобизнес. Так называемые кураторы оставляли наркотики в тайниках-закладках, а она забирала их и распространяла. Причем «работала» вместе с ребенком, чтобы отвести от себя подозрения.

«Под тайники обычно выбирали людные места, – рассказали в департаменте. – Но также их делали на окраинах города в заброшенных местах».

В ходе обыска сотрудники изъяли 80 свертков с порошком, обмотанных изолентой. По заключению экспертизы, вещество является синтетическим нар­котиком. По данному факту проводится досудебное расследование. Женщина водворена в изолятор временного содержания, ребенок направлен в Центр адаптации для несовершеннолетних.