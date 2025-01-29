Ходила на «работу» с ребенком Закон и Порядок 29 января 2025 г. 3:00 7 Галина Устинова В Риддере задержали дилера, занимавшуюся распространением «синтетики». Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 35-летнюю женщину, которая месяц назад приехала в Риддер вместе с несовершеннолетним сыном. Женщина взялась за наркобизнес. Так называемые кураторы оставляли наркотики в тайниках-закладках, а она забирала их и распространяла. Причем «работала» вместе с ребенком, чтобы отвести от себя подозрения. «Под тайники обычно выбирали людные места, – рассказали в департаменте. – Но также их делали на окраинах города в заброшенных местах». В ходе обыска сотрудники изъяли 80 свертков с порошком, обмотанных изолентой. По заключению экспертизы, вещество является синтетическим наркотиком. По данному факту проводится досудебное расследование. Женщина водворена в изолятор временного содержания, ребенок направлен в Центр адаптации для несовершеннолетних. #Риддер #наркотики #дилер