Ходила на «работу» с ребенком

Закон и Порядок
7
Галина Устинова

В Риддере задержали дилера, занимавшуюся распространением «синтетики».

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 35-летнюю женщину, которая месяц назад приехала в Риддер вместе с несовершеннолетним сыном. Женщина взялась за наркобизнес. Так называемые кураторы оставляли наркотики в тайниках-закладках, а она забирала их и распространяла. Причем «работала» вместе с ребенком, чтобы отвести от себя подозрения.

«Под тайники обычно выбирали людные места, – рассказали в департаменте. – Но также их делали на окраинах города в заброшенных местах».

В ходе обыска сотрудники изъяли 80 свертков с порошком, обмотанных изолентой. По заключению экспертизы, вещество является синтетическим нар­котиком. По данному факту проводится досудебное расследование. Женщина водворена в изолятор временного содержания, ребенок направлен в Центр адаптации для несовершеннолетних.

#Риддер #наркотики #дилер

Популярное

Все
Войной испытанные строки
В Семее проходит выставка шерстяной акварели
Сделал предложение на плацу
Дорогое наше бесплатное
Более сотни школ модернизируют в Туркестанской области
Забвению не подлежит
В Уральске презентовали комикс «Сырым батыр»
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Институциональное становление Академии наук завершено
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
На перекрестке культур
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
Токаев принял верительные грамоты послов девяти государств
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Читайте также

«Даже депутаты чернят репутацию Казахстана»: Токаев - об об…
Как WhatsApp-бот помогает обезопасить от мошенников
Права 75 инвесторов защитила прокуратура Астаны
Супругов осудили за подпольный алкогольный бизнес в Шымкенте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]