Хоккейный клуб «Сарыарка» незаконно приобрели в Карагандинской области

Клуб оценен в 900 миллионов тенге

Фото: saryarka-hc.kz

Прокуратура области объявила о результатах выявления и возврата государству незаконно приобретенных активов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Так, органами прокуратуры возвращены государству 37 незаконно выданных земельных участков, а также хоккейный клуб «Сарыарка», оцененный в 900 миллионов тенге.

Сейчас прокуроры проверяют законность приватизации государственного имущества.

В целях восстановления экономических интересов государства, по всем незаконно приобретенным и приватизированным объектам государственной собственности будут приняты меры прокурорского надзора и реагирования, добавили в госоргане.