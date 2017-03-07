Холод под солнцем

Установка работает по принципу возобновляемого источника и удерживает холод в течение 8 месяцев.– Лед начал появляться сразу, – рассказали в управлении хозяйства «Багратион». – Рабочие еще не закончили монтаж, а вода в емкостях уже стала замерзать.Со стороны необычная установка выглядит как странный полигон: из земли торчит больше десятка труб с крышечками. Не то стройконструкции, не то антенны. Кто не осведомлен, ни за что не догадается, что под ними прячется холодильник объемом 80 кубомет­ров, способный более полугода удерживать 10–15-градус­ный мороз. Такая камера, по словам автора изобретения Анатолия Ковшика, идеальна для хранения мяса, рыбы и любой «заморозки».– Установки можно делать любого размера, хоть со стадион, – отметил инноватор. – В любом месте, где нет электричества, – на заимке или рыболовецкой базе. Для освещения достаточно вет­ряка или солнечной батарейки.Оригинальную идею Анатолий Васильевич разглядел в… отчете Фонда развития предпринимательства «ДАМУ». В экспертном заключении выражалась тревога по поводу обеспеченности респуб­лики овощехранилищами. При потребности в хранилищах на 684 тыс. тонн фактически базы вмещали чуть больше половины. Многие не имели холодильного оборудования, большинство технически устарели.– В этом же анализе говорилось о 40% овощей и фруктов, которые пропадают из-за неправильного режима, – рассказал инноватор. – Если бы урожай сразу складировали при температуре от нуля до плюс 7–8 градусов, срок хранения вырос бы на три месяца.Проблема натолкнула изобретателя на мысль о тепловой трубе. Примерно полвека назад американские, канадские и российские ученые предложили этот принцип как метод спасения строений на Крайнем Севере в зоне вечной мерзлоты. Дело в том, что во время полярного лета местные здания и трубопроводы, возведенные на сваях, начинали падать на подтаявшем грунте.– Было найдено простое и красивое решение, – заметил Анатолий Васильевич. – Трубу с залитым хладоагентом, например керосином или хладоном, помещают в грунт на глубину, другой конец выводят наружу. При минусовой температуре керосин охлаждается, становится более тяжелым, стекает вниз, на глубине нагревается и под напором холодного стока вновь подни­мается обратно. По принципу круговорота воды в природе. Скорость циркуляции – 2 сантиметра в секунду. Когда летом температура окружающего воздуха становится выше, чем в приямке, труба самозапирается, циркуляция прекращается. Только дело вновь к зиме и наступают холода, труба снова качает. Это автомат без всякой автоматики. По сути, тепловая труба работает цик­лично: в морозы качает холод, в оттепель останавливается. В итоге в приямок закачивается температура самого низкого периода зимы.К принципу хладоциркуляции инноватор добавил свою идею искусственной мерзлоты. Если трубу с транспортировщиком холода поместить в емкость с раствором, той же водой, в период морозов она сможет наморозить лед. По подсчетам Ковшика, трех зимних месяцев достаточно, чтобы при хорошей теплоизоляции холода хватило на 8 месяцев.Один проект Ковшик рассчитал для хранения мяса при температуре минус 15–18 градусов. Для этого, по его словам, достаточно тепловую трубу поместить не в воду, а в солевой раствор. Другая разработка сделана для более мягкого режима, рассчитанного на овощи и фрукты. К этому изоб­ретатель внес свои решения по материалам, чтобы их не разорвало при замерзании воды, а также по размещению резервуаров и труб. В пробном варианте, построенном в хозяйстве «Багратион», на помещение размерами 8 метров на 4 потребовалось 25 кубомет-ров воды и 11 труб. В качестве изоляции использовали современные полимеры – пеностек­ло, а также микросферы – фракцию в виде микроскопических полых шариков, содержащихся в угольной золе. К сожалению, пришлось отказаться от идеи датчиков для дистанционных замеров – не хватило средств.– Деньги выделило областное управление сельского хозяйства Восточного Казахстана, – рассказал инноватор. – Проект был рассчитан на 9,8 миллиона тенге, нам дали 4,6 миллиона. Часть средств внесло крестьянское хозяйство. В прошлом году весной мы впервые наполнили резервуары. В нынешнем году по итогам зимы можно смело говорить: установка работает! Лед наморожен, идея действует.Сейчас у Ковшика разработаны различные модификации хладоаккумулятора, в том числе с емкостями вне холодильного помещения, с трубами разных диаметров. Интерес к изобретению высокий. По словам Анатолия Васильевича, к нему уже идут обращения из разных регионов республики, России, Украины, стран дальнего зарубежья.– Наличие холодильников предлагаемой конструкции позволит обеспечить хранение всей мясной, молочной и овощной продукции без затрат электроэнергии, – заключил изобретатель. – Первый опыт уже есть. Дальше можно апробировать его в сельской местности, где еще существуют проб­лемы с электричеством.