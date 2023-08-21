Хорошая травка – молока прибавка

Статьи
3
Бек Нигметов, Акмолинская область

Для молочно-товарных ферм фактор обеспеченности кормами остается ключевым.

фото автора

Пять лет назад на окраине села Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области началось строительство новой молочно-товарной фермы (МТФ). Инвестором проекта стало ТОО «Milk Produkt». Спустя два года после старта работ МТФ приняла первое молочное стадо.

Правда, это были еще не взрос­лые дойные коровы, а молодые нетели, которым еще предстояло стать мамами. А привезли их из дальней дали – Баварских земель ФРГ.

Как рассказал директор предприятия Данияр Есетов, немцы доставили животных до места на своих предназначенных для этого фурах – скотовозах. К слову, спецтранспорт был снабжен поилками и кормушками. Поэтому хвостатым и рогатым «путешественницам» не пришлось голодать. Кроме того, в пути делались остановки, на которых животные сходили на землю, получали корм, воду.

В настоящее время дойное стадо коров на МТФ насчитывает 170 голов. В совокупности поголовье фермы, включая молодняк, – порядка 300 животных. За пять лет она состоялась как стабильно работающее молочное производство.

Ежедневно «Milk Produkt» отправляет из Бозайгыра в столицу на переработку порядка 2,8 тыс. тонн молока. Далее из него изготавливается вся линейка готовой «молочки» – кефир, сметана, творог, йогурты и другие молочные изделия. Таким образом, предприятие вносит свой вклад в наполнение продуктовой корзины жителей Астаны, являясь частью ее продовольственного пояса.

По словам руководителя производства, этот вклад может быть еще весомее – позволяют имеющиеся мощности. Однако желанию добиться названной цели мешают два фактора, а связаны они с обеспечением поголовья кормами и комплектацией персонала МТФ кадрами – доярками и механизаторами. Что касается первого, то здесь речь идет о решении очень трудной, имеющей комплексный характер проблемы.

В настоящее время предприя­тие имеет 800 гектаров кормовых угодий. Нынче их занимают посевы под зерносенаж, включающие ячмень, горох, овес. Еще возделываются кукуруза на силос и однолетняя трава суданка. Весь этот кормовой набор растет на богарной земле, то есть там, где отсутствует полив, и надеяться приходится только на «небесную канцелярию», которая, как известно, может быть благосклонной или нет...

По этой причине влиять на отдачу кормовых полей, увеличение зеленой массы высеваемых культур фермеры не имеют возможности, поскольку, увы, нет полива. Выходит, что увеличивать объемы кормов возможно, только расширяя их посевные площади. Но каким образом?

– В округе попросту нет свободной земли, – говорит Данияр Есетов. – Мы находимся постоянно в поиске таких площадей, готовы взять их в долгосрочную аренду. Однако сделать это пока не удается. Особенность Бозайгырского сельского округа состоит в том, что здесь 1 600 гектаров ушло под «Жасыл аймак». А еще через окружные территории проходят железнодорожные ветки, что также влияет на общую обеспеченность сельхозугодия­ми. Поэтому решение вопроса мы видим в переходе на интенсивные методы кормопроизводства через налаживание орошения кормовых культур.

Как это сделать в существую­щих реалиях? Ответ на вопрос терпеливо и настойчиво ищут в «Milk Produkt». В числе возможных рассматривались и проекты с забором воды из существующих водоемов. Однако это сопряжено с рядом экологических ограничений, поэтому сейчас владельцы МТФ больше склоняются к идее бурения глубоких скважин. Из них можно получить столь драгоценную воду, которая станет направляться в накопитель. Не исключено, что она окажется соленой, будет содержать примеси. В таком случае появится необходимость опрес­нять и очищать живительную влагу. Правда, данный проект должен еще соответствовать экологическим нормам.

– Мы уже привлекаем к своим поискам специалистов гидрогеологов и гидрофизиков, – говорит Данияр Есетов. – То есть работа над решением ключевой задачи нашего производства идет полным ходом. В случае налаживания полива кормовых площадей сбор зеленой массы возрастет в разы. Таким образом мы сможем решить главную проблему и далее нарастить объемы производства молока.

Что касается упомянутого выше второго, кадрового фактора, то и здесь требуется основательный подход. К слову, обу­чать современной технологии доения буренок нынешний коллектив доярок приезжали немецкие коллеги из Германии. Администрация предприятия держит в фокусе внимания вопросы передачи опыта от старших наставников молодым специалистам. Не забывают здесь и о мерах морального и материального стимулирования за добросовестный труд.

#ферма #полив #пастбища #МТФ #корма #Бозайгыр

Популярное

Все
Чудом спасся лишь «Тобол»
Водительские права по новым правилам
Спешит ли чип на помощь?
Бруцеллез доводит до слез
Хранители древности
Непреодолимые стены города мастеров
Оазис на дне Арала
Жизнь в приграничье: консолидироваться, а не уезжать
Летний отдых на грани
Корма и пастбища
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Жертвы телефонных мошенников уже не просят – они кричат о помощи
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Эксперты прогнозируют большие проблемы для молочной отрасли. До 70% сельчан, имеющих сегодня доход от сдачи молока, могут остаться без работы
Оставленный на зарядке телефон "устроил" пожар в квартире в Усть-Каменогорске
Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения ужесточили в Казахстане
Беспризорно гуляющие коровы испортили урожай дачников и имущество горожан, живущих на окраине Костаная
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Рабочий погиб, упав с 16-го этажа на стройке в Астане
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
В Алматинской области назрел очередной земельный конфликт
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Токаев выразил соболезнования Путину
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Жители близлежащих сел Астаны бьют тревогу из-за экологической катастрофы
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Корма и пастбища
Непреодолимые стены города мастеров
Хранители древности
Дорога в облака

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]