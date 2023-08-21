Хорошая травка – молока прибавка

Пять лет назад на окраине села Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области началось строительство новой молочно-товарной фермы (МТФ). Инвестором проекта стало ТОО «Milk Produkt». Спустя два года после старта работ МТФ приняла первое молочное стадо.

Правда, это были еще не взрос­лые дойные коровы, а молодые нетели, которым еще предстояло стать мамами. А привезли их из дальней дали – Баварских земель ФРГ.

Как рассказал директор предприятия Данияр Есетов, немцы доставили животных до места на своих предназначенных для этого фурах – скотовозах. К слову, спецтранспорт был снабжен поилками и кормушками. Поэтому хвостатым и рогатым «путешественницам» не пришлось голодать. Кроме того, в пути делались остановки, на которых животные сходили на землю, получали корм, воду.

В настоящее время дойное стадо коров на МТФ насчитывает 170 голов. В совокупности поголовье фермы, включая молодняк, – порядка 300 животных. За пять лет она состоялась как стабильно работающее молочное производство.

Ежедневно «Milk Produkt» отправляет из Бозайгыра в столицу на переработку порядка 2,8 тыс. тонн молока. Далее из него изготавливается вся линейка готовой «молочки» – кефир, сметана, творог, йогурты и другие молочные изделия. Таким образом, предприятие вносит свой вклад в наполнение продуктовой корзины жителей Астаны, являясь частью ее продовольственного пояса.

По словам руководителя производства, этот вклад может быть еще весомее – позволяют имеющиеся мощности. Однако желанию добиться названной цели мешают два фактора, а связаны они с обеспечением поголовья кормами и комплектацией персонала МТФ кадрами – доярками и механизаторами. Что касается первого, то здесь речь идет о решении очень трудной, имеющей комплексный характер проблемы.

В настоящее время предприя­тие имеет 800 гектаров кормовых угодий. Нынче их занимают посевы под зерносенаж, включающие ячмень, горох, овес. Еще возделываются кукуруза на силос и однолетняя трава суданка. Весь этот кормовой набор растет на богарной земле, то есть там, где отсутствует полив, и надеяться приходится только на «небесную канцелярию», которая, как известно, может быть благосклонной или нет...

По этой причине влиять на отдачу кормовых полей, увеличение зеленой массы высеваемых культур фермеры не имеют возможности, поскольку, увы, нет полива. Выходит, что увеличивать объемы кормов возможно, только расширяя их посевные площади. Но каким образом?

– В округе попросту нет свободной земли, – говорит Данияр Есетов. – Мы находимся постоянно в поиске таких площадей, готовы взять их в долгосрочную аренду. Однако сделать это пока не удается. Особенность Бозайгырского сельского округа состоит в том, что здесь 1 600 гектаров ушло под «Жасыл аймак». А еще через окружные территории проходят железнодорожные ветки, что также влияет на общую обеспеченность сельхозугодия­ми. Поэтому решение вопроса мы видим в переходе на интенсивные методы кормопроизводства через налаживание орошения кормовых культур.

Как это сделать в существую­щих реалиях? Ответ на вопрос терпеливо и настойчиво ищут в «Milk Produkt». В числе возможных рассматривались и проекты с забором воды из существующих водоемов. Однако это сопряжено с рядом экологических ограничений, поэтому сейчас владельцы МТФ больше склоняются к идее бурения глубоких скважин. Из них можно получить столь драгоценную воду, которая станет направляться в накопитель. Не исключено, что она окажется соленой, будет содержать примеси. В таком случае появится необходимость опрес­нять и очищать живительную влагу. Правда, данный проект должен еще соответствовать экологическим нормам.

– Мы уже привлекаем к своим поискам специалистов гидрогеологов и гидрофизиков, – говорит Данияр Есетов. – То есть работа над решением ключевой задачи нашего производства идет полным ходом. В случае налаживания полива кормовых площадей сбор зеленой массы возрастет в разы. Таким образом мы сможем решить главную проблему и далее нарастить объемы производства молока.

Что касается упомянутого выше второго, кадрового фактора, то и здесь требуется основательный подход. К слову, обу­чать современной технологии доения буренок нынешний коллектив доярок приезжали немецкие коллеги из Германии. Администрация предприятия держит в фокусе внимания вопросы передачи опыта от старших наставников молодым специалистам. Не забывают здесь и о мерах морального и материального стимулирования за добросовестный труд.