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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Еще два года назад в густонаселенном Карасайском районе Алматинской области в трехсменном режиме функ­ционировали 12 школ. На данный момент осталось лишь два таких учебных заведения. По оценкам специалистов сферы образования, это результат эффективной работы по модернизации школьной инфраструктуры.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

В частности, в прошлом году в рамках нацпроекта «Келешек мектептері» было построено шесть школ в городе Каскелене, селах Кошмамбет, Елтай, Долан, Кокозек и Кемертоган. С учетом завершения в текущем году строительства трех новых объектов трехсменный формат обу­чения в районе будет пол­ностью ликвидирован.

– Для нас это большое достижение, – отметил в ходе встречи с журналистами аким района Жасулан Естенов. – В то же время нужно учитывать наблюдаемый демографический рост. За последние 10 лет численность населения района выросла на 120 тысяч человек, соответственно увеличилась нагрузка на социальные объекты, в том числе школы. Проблема трехсменного обучения будет решена лишь на короткий период, поскольку ежегодный прирост числа школьников сос­тавляет 5,5 тысячи человек.

Особое внимание местных властей уделяется решению коммунально-бытовых проб­лем граждан. Как сообщил аким, ведется строительство систем водоснабжения в селах Шалкар, Кайрат, Елтай, Жармухамбет.

– Нехватка инженерной инфраструктуры – самый наболевший вопрос, – подчеркнул Жасулан Естенов. – Поступает много жалоб от сельчан и горожан на перебои с подачей питьевой воды, электричества, неудовлетворительное состоя­ние дорог. Со своей стороны мы стараемся свое­временно реагировать на критические сигналы от населения. В частности, электросети жилого комплекса «Асыл арман», в котором проживают около 20 тысяч человек, сейчас в судебном порядке передаются от частного предприятия на баланс поставщика «Алатау жарық компания­сы». В результате в этом массиве прекратятся массовые отключения света.

В ходе встречи прозвучала еще одна хорошая новость: в ближайшие пару недель состоится запуск скважины в селе Жанатурмыс, жители которого больше десяти лет терпят острую нехватку питьевой воды. Ввод в эксплуатацию нового водопровода позволит наконец-то решить одну из самых острых проблем сельчан.

К слову, весной текущего года в этом же поселке случился скандал вокруг строительства ЖК «Eco Park Alatau». Как рассказали дольщики, многоквартирный жилой комплекс по вине застройщика превратился в долгострой, с 2022 года граждане не могут получить здесь квартиры.

По информации местных властей, сейчас строительная компания ведет прокладку внешних сетей водоотведения и канализации, которые протянут к жилому комплексу от водопровода Алматы. Как только завершатся строительно-монтажные работы, будет подписан акт приемки объекта в эксплуатацию, и дольщики справят долгожданное ново­селье. Важно, что коммуникации ЖК не лягут дополнительной нагрузкой на инженерную инфраструктуру села Жанатурмыс.

#село #школа #Алматинская область #Келешек мектептері

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