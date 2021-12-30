"Хотим драться с Головкиным" – тренер Канело

Фото: skysports.com
Абсолютный чемпион второго среднего веса Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 КО) заинтересован в третьем поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем дивизионе. Об этом Boxingscene.com заявил тренер мексиканца Эдди Рейносо, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Как чемпионам, нам нужно стремиться драться с лучшими. С бойцами, у которых есть титулы, которые порождают ожидания. Мы хотим драться с Джермаллом Чарло (чемпион WBC), а также с Головкиным", - сказал наставник о желанных соперниках для Альвареса в среднем весе.

Напомним, "Канело" и Головкин провели два боя в лимите среднего веса: первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а через год минимально победил мексиканец. После этого Альварес поднялся выше и покорил четвертый дивизион.

В то же время Рейносо объяснил, почему не видит своего подопечного в одном ринге с экс-чемпионом Давидом Бенавидесом (25-0, 22 КО). По словам тренера, у последнего недостаточно солидное для этого реноме.

"Если вы посмотрите на его рекорд, он никого не побил, а его главная победа одержана над Энтони Дирреллом, который ничем в этом весе не отметился. Многие называют Бенавидеса переоцененным. Да, он был чемпионом мира, но терял титул из-за отсутствия дисциплины - один раз за допинг, а второй раз когда провалил взвешивание. Он заработал репутацию за то, что сделал, и то, чего не делал. За то, что нокаутирует соперников, выбрасывает много ударов и потому стал бы очень сложным соперником для Сауля. Но что мотивирует нас драться с ним? Он практически ничего не выиграл, а дерется с третьесортными оппонентами", - заявил наставник "Канело".

