Общество
HR-менеджеры со всего мира собрались в Туркестане
Любовь Доброта

Как управлять персоналом

В течение нескольких дней в городе обсуждали актуальные проблемы, касающиеся управления персоналом в частных компаниях и на государственной службе. Здесь прошел International human capital forum «Код интеграции-2022», организованный Ассоциацией HR-менеджеров Казахстана, Астанинским хабом госслужбы, Агентством по делам госслужбы и Академией госуправления при Президенте РК.

Открывая форум, председатель управляющего комитета Астанинского хаба государственной службы Алихан Байменов отметил, что труды великих мыслителей, поэтов и ученых – аль-Фараби, Юсуфа Баласагуни, Ахмета Яссауи и других, внесших значительный вклад в прогресс цивилизации, – обязывают нас развивать человеческие ресурсы и повышать качество челове­ческого капитала. Спикер подчерк­нул, что в условиях неоп­ределенности и непредсказуемос­ти HR-cлужбы должны проявлять проактивность в создании продуктивной рабочей среды. Также приоритетным является корпоративная культура, основанная на уважении достоинства, труда, времени, прав и свобод.

– В каждой стране свой индивидуальный опыт работы HR, – подчеркнул Алихан Байменов. – Задача форума – объединить менеджеров из разных стран, чтобы они обменивались опытом. Например, определенной компании нужны талантливые молодые сотрудники. Где и как их найти? У каждого HR-специалиста в таком случае свой подход, этими знаниями они и будут делиться.

В качестве спикеров на форум пригласили известных бизнес-лидеров и экспертов из Азербайджана, Грузии, США и ряда стран Европы. По словам специа­листов, в Казахстане применение HR-технологий только набирает обороты. Пока их активно используют только в предпринимательстве, но постепенно в процесс включаются и государственные структуры.

В своем приветственном слове аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подчеркнул важность человеческих ресурсов в современных условиях, отметив невозможность трансформации систем без развития человеческо­го капитала.

– Форум затрагивает важные для региона темы, – считает Умирзак Шукеев. – Одна из них – наличие грамотных специалис­тов на госслужбе и в HR-cекторе. Туркестан развивается, сюда стекаются люди не только из других регионов Казахстана, но и иностранные инвесторы. Поэтому нам важно обеспечить цифровизацию различных процессов, в том числе по предоставлению госуслуг. Для управления городом нужны компетентные специалисты с современными знаниями. Уверен, что в будущем Туркестан будет умным городом с развитой цифровизацией и наличием экспертов в разных сферах.

На параллельных сессиях участники обсудили тренды и тенденции в области HR, текущие вызовы и перспективы, роль лидеров и многое другое. В рамках форума впервые прошла сессия, посвященная историко-культурному аспекту развития госуправления в регионе – «Общество и управление. От аль-Фараби до новой реальности».

На специальной сессии OYLAN участники получили возможность поучаствовать в решении заранее подготовленных бизнес-кейсов.

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