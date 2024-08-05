Хранилище для биообразцов хотят создать на Луне

В мире , Наука
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Ученые из Смитсоновского института предложили создать на Луне биорепозиторий, хранилище для биологического материала — клеток животных, которые сегодня существуют на планете Земля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bcs-express.ru

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«На Земле нет достаточно холодного места, где это можно было бы сделать», — объяснила Мэри Хагедорн, старший научный сотрудник Смитсоновского национального зоопарка и Института биологии охраны природы.

Последние 20 лет она изучает проблемы сохранения коралловых рифов. Для этого Хагедорн исследует методы консервации тканей и криотехнологии, способные замораживать биологический материал на долгий срок, но сохранять его живыми. Речь идет, в первую очередь, о клетках-фибробластах, их можно превратить в половые клетки, из которых затем клонировать животное.

«Представим, что, к сожалению, изменение климата уничтожило 90% Большого Барьерного рифа. Что ж, через 100 лет мы, возможно, сможем вернуть им все это разнообразие», — говорит Хагедорн.

На Земле существует подобное биохранилище — на Шпицбергене. Здесь в условиях вечной мерзлоты хранятся семена растений со всего мира. Что-то подобное ученые хотят сделать для клеток животных, однако им нужны более низкие температуры, которых нет на нашей планете.

Лунные условия более пригодны для создания биорепозитория. На полюсах спутника Земли расположены глубокие картеры, которые всегда в тени, а температура в них достигает -160 °C. На поддержание оптимальных условий не нужны дополнительные ресурсы, персонал. Кроме того, на Луне не случается природных катаклизмов, а вмешательство человека минимальное.

Растения и животные вымирают на Земле с беспрецедентной скоростью, отмечают авторы работы, и создание биохранилища поможет сохранить существующее биоразнообразие. Кроме тканей вымирающих животных, ученые предлагают отправить на Луну образцы других видов, которые служат различным целям. Например, кораллов, бобров и дождевых червей, поскольку они способны менять окружающую среду. Опылителей — пчел, моли и летучих мышей. Животных, обитающих в чрезвычайно теплой, холодной или кислой среде — бабочек-монархов, белых медведей и нематод.

Сейчас ученые начали разрабатывать протокол на примере рыбы «звездчатый бычок» (Asterropteryx semipunctata). Их клетки планируют заморозить и протестировать — сначала на Земле в условиях, приближенных к космическим, а затем на МКС.
Космические барьеры

Проект, как отмечают исследователи, сопряжен с определенными трудностями. Одной из ключевых может стать воздействие радиации на образцы. В качестве контрмер ученые предлагают антиоксидантные смеси или выстраивание физических барьеров.

Кроме того, могут возникнуть сложности с транспортировкой материалов до нужной точки. Проблему может представлять и воздействие микрогравитации на клетки. А большие запасы льда на полюсах Луны затруднят наблюдения со стороны человека.

Хагедорн отметила, что работа займет десятилетия, а разработка лунного биохранилища потребует сотрудничества множества стран, агентств, культурных групп и других заинтересованных сторон.

#ученые #Луна #хранилище

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