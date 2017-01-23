Хранитель древнего ремесла

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Марина Иванова

На его уроках дети не только узнают о жизни и быте предков, но и учатся своими руками делать камчу, торсыки, тумары, плести арканы. Знания о национальных предметах быта ему достались в наследство от деда, который, вероятно, был очень мудрым, потому что старался увлечь ремеслами всех своих детей и внуков. А два года назад учитель решил, что и он обязан поделиться полученными навыками с юным поколением, которое с головой ушло в интернет-развлечения и увлеклось гаджетами.

– Когда я начал работать в школе, то был очень удивлен тем фактом, что современные дети практически ничего не знают о традиционных казахских ремес­лах, – признается учитель.

Пораженный таким состоянием дел, Ерик Каракулов решил открыть кружки, где учит детей ремеслам. По словам мастера, школьники с удовольствием занимаются ручным трудом, тем более что занятия сопровождаются подробными рассказами о предназначении каждого предмета, его разновидностях и сакральном значении. К примеру, камчу использовали не только погонщики или всадники. Казахская плетка была прежде всего символом власти и защиты от злых сил, неотъемлемым атрибутом национальных обрядов.

– Учу их плести шести- и восьмижильную камчу в миниатюре. Но чаще всего для этого мы с ребятами используем ткань, потому как кожа в большом дефиците и в ход идет то, что доступно, – говорит преподаватель.

Ученики с большим интересом относятся к древним традициям и ремеслам, кропотливо повторяя за учителем все его движения.

– Дети очень любознательны и открыты всему новому, – отмечает Ерик Каракулов. – И именно в этом возрасте им легко передать знания, доставшиеся нам от предков.

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