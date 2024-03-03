Huawei ICT открыл свою академию в Shakarim University

Академия - международная программа сотрудничества в области образования, реализуемая совместно с ведущими университетами мира для более глубокого обучения студентов в области IT, передает Kazpravda.kz

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В Shakarim University открыта академия Huawei ICT, которая должна оказать значимое влияние на развитие сферы IT в вузе и регионе, сообщает Миннауки.

Учебное заведение готовит квалифицированных специалистов для региона в рамках образовательных программ «SMART системы и программирование», «Вычислительная техника и программное обеспечение/Smart computing», «Информатика и робототехника».

На открытии академии приняли участие заместитель генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan г-н Xu Hai, вице-министр науки и высшего образования РК Динара Щеглова, заместитель акима области Абай Адильбек Мусабаев, председатель совета директоров Shakarim University Орман Нурбаев, представители транснациональной корпорации «Huawei Technologies Co Ltd», глобального перевозчика ИКТ инфраструктуры и интеллектуальных устройств, ППС и обучающиеся университета.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что сфера IT и искусственного интеллекта играет очень важную роль в цифровизации экономики.

Huawei Technologies Co. Ltd. - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Huawei предлагает всем университетам мира сотрудничество по программе в области образования и науки.

В настоящее время в Казахстане количество ICT академий составляет 33, а количество студентов, прошедших образовательные курсы – более 5000. Эта академия - международная программа сотрудничества в области образования, реализуемая совместно с ведущими университетами мира для более глубокого обучения студентов в области IT. Академия ИКТ, открытая сегодня, является первой в 2024 году.

В рамках церемонии Shakarim University и компания «Huawei» в Казахстане подписали меморандум о сотрудничестве и развитии образования в области IT.