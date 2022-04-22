И форма, и питание требуют внимания

Есть вещи, которые в армии, на первый взгляд, не заметны, однако от них во многом зависит настрой военнослужащих. О развитии системы обеспечения вещевым имуществом, продовольственной службы вооруженных сил рассказывает заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов.

– Мухамеджан Кадиржанович, какое значение имеет военная форма в создании имиджа нашей армии?

– Форма и обмундирование играют важную роль в формировании облика защитника Родины. Во-первых, она оказывает дисциплинирующее воздействие, способствует созданию определенной модели поведения в обществе. Знаю сослуживцев, у которых детская мечта – стать военным – зародилась именно в тот момент, когда они, к примеру, впервые увидели курсанта, приехавшего домой на побывку. Во-вторых, помимо этико-эстети­ческих моментов, военная форма одежды имеет функциональное значение. Она должна быть прак­тичной, удобной и соответствовать климатическим условиям и сезону.

Ежегодно казахстанские военнослужащие участвуют в международных учениях, в АрМИ, в миротворческих миссиях в составе сил ООН. Первое, на что обращают внимание иностранные коллеги, это форма и обмундирование. Всегда интерес­но увидеть в деталях смысл, заложенный разработчиками, ведь через форму передаются исторические особенности страны и национальные традиции народа. Поэтому, без сомнения, все это играет большую роль в создании имиджа государства.

Отмечу, что в первые годы возможности вооруженных сил в плане обеспечения вещевым имуществом были ограничены из-за экономических трудностей. Поэтому поначалу нас выручал неприкосновенный запас, оставшийся на складах с советского периода.

В то же время мы приступили к созданию отечественной системы обеспечения вещевым имуществом. Немаловажно то, что при создании формы для военнослужащих были использованы элементы, связанные с символикой Великой степи, традициями военного искусства казахских батыров.

В целом за 30 лет армию «переодевали» трижды. В 1999 году форма цвета морской волны стала темно-защитной, причем как парадная, так и повседневная. В 2010 году управление начальника тыла вооруженных сил совмест­но с авторским домом дизайнера Куралай Нуркадиловой разработали обмундирование, отличавшееся не только качественными, но и эстетическими характерис­тиками. Эту форму казахстанские военные носят и сегодня.

Военнослужащих Сухопутных войск можно узнать по кос­тюмам цвета темной степной полыни, Сил воздушной обороны – по темно-синей форме, Военно-морских сил – по черной ежедневной и парадной белой. Презентабельно выглядит парадная форма женщин-военнослужащих: бирюзовый костюм, белые сапоги, на голове вместо пилотки – шляпка.

– А кто вообще занимается пошивом формы и изготовлением обмундирования для наших военнослужащих? Удается ли найти баланс между качеством и ценой?

– Договорных отношений непосредственно с исполнителями государственного оборонного заказа у Министерства обороны нет. Выбор исполнителя и заключение договора на поставку вещевого имущества возложен на Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Так определено Законом «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе».

Значительные преимущества предприятия легкой промышленности получают за высокое содержание отечественного сырья в продукции. Этот фактор учитывается уже на этапе формирования реестра отечественных производителей. Поэтому казахстанские предприятия стремятся повысить процент казахстанского содержания.

Вещевое имущество должно отвечать требованиям качества, комфортности и теплоизоляции. На практике так происходит не всегда. Иногда при его использовании образуются катышки, проявляются такие недостат­ки, как высокий износ и выцвета­ние.

То есть вопрос соотношения цены и качества не снимается с повестки. Действующая система выбора исполнителя оборонного заказа по критерию меньшей цены имеет определенные недос­татки. В какой-то степени сейчас нас защищают национальные стандарты, разработанные Министерством обороны. Так, в 2017 году разработали 47 новых национальных стандартов на предметы вещевого иму­щества, в 2018-м – 23 стандарта, в ­2019-м – еще 28 стандартов. Специалисты вещевой службы следят за их ­соблюдением, а также участвуют в испытаниях опытных образцов.

– Не ошибусь, если скажу, что боевой настрой, здоровье военнослужащего во многом зависят и от питания. Какие важные моменты в становлении продовольственной службы вооруженных сил можно отметить?

– За 30 лет нормы продовольственных пайков менялись четыре раза. В 2011 году мы привлекли к этой работе ученых. С этой целью главное управление материально-технического обеспечения вооруженных сил заключило с ТОО «ОО Казахская академия питания» договор на разработку норм продовольственных пайков. Его специалисты разработали индивидуальные рационы питания с учетом физических нагрузок, особеннос­тей выполняемых задач видов и родов войск.

По рекомендациям научного учреждения была рассчитана стоимость продовольственных пайков и индивидуальных рационов питания по 85 наименованиям продуктов и напитков. Действующие нормы довольствия оказывают положительное влияние на повышение защитных сил организма и укрепление здоровья военнослужащих.

В 2015 году приказом минист­ра обороны были утверждены «Нормы снабжения продовольствием, кормами, оборудованием и столово-кухонной посудой Вооруженных сил Республики Казахстан на мирное время». Для организации питания личного состава в зависимости от видов войск было определено 23 основных и 8 дополнительных норм пайков, в том числе индивидуальный рацион питания, который выдается в случае отсутствия возможности обеспечить военнослужащих горячим питанием.

Существенно изменился и рацион военнослужащего. В общевойсковом пайке сейчас, например, появились колбаса полукопченая, сыр, мед, бананы и апельсины. Каждая норма рациона рассмотрена ТОО «ОО Казахская академия питания» с научной точки зрения. Помимо общевойскового рациона, разработаны нормы питания для десантников, моряков, летчиков и военнослужащих других видов войск. В пакетах индивидуальных рационов содержатся от семи до десяти наименований продуктов питания.

И мы не стоим на месте. Опыт участия казахстанских военнослужащих в составе миротвор­ческих сил в горячих точках мира указывает на необходимость дальнейшего совершенствования продовольственных пайков в плане эстетических аспектов. Над этим тоже будем работать.

Беседовала Кадиша Ныгмет