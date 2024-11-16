И хозяюшки, и сельские бизнесвумен

Представительницы пре­красного пола в очередной раз доказали, что могут с легкостью совмещать несколько социальных ролей – и хранительницы домашнего очага, и заботливой мамы, и успешной предпринимательницы.

На VII республиканском форуме «Роль сельских женщин в формировании приоритетов устойчивого развития» чествовали победительниц конкурса женских проектов, а также обсуждали актуальные вопросы развития предпринимательства на селе с использованием инновационных «зеленых» технологий и цифровых достижений.

Ежегодно роль женщин в казахстанском обществе неуклонно растет. Дамы активно участвуют в образовательных проектах, грантовых конкурсах. Бесплатный доступ к обучению основам бизнеса и, в частности, к ведению бизнеса на селе, в том числе с применением «зеленых» технологий, открыт на веб-сайтах https:⁄⁄ccb.kz и https:⁄⁄farmerschool.kz для всех желающих.

В 2024 году обучение прошли более 20 тыс. человек. Кроме того, с этого года, как сообщают организаторы социального проекта Belesteri («Ступени роста»), открыто новое образовательное направление Business Оrken – https:⁄⁄ccb.kz⁄orken для молодежи, в котором могут принимать участие также и молодые мужчины. Важно отметить, что для молодежи проводится отдельный грантовый конкурс.

– Сегодня Форум сельских женщин стал популярной площадкой для диалога, позволяющей презентовать достижения, а также обсуждать проблемы, влияющие на развитие сельских территорий, – отметила член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Каракат Абден. – Площадка форума дает возможность оценить профессиональные и социальные достижения сельских жителей, использовать их ресурсы для сельскохозяйственного производства и развития инфраструктуры, повышения благосостояния сельчан. Развитие АПК, являющегося одной из основных отраслей экономики Казахстана, невозможно представить без творческого вклада сельского населения. Поэтому само ваше участие в этом форуме свидетельствует об активном образе жизни, желании двигаться вперед и достигать поставленных целей.

Как добавила спикер, сегодня более 50% женщин страны проживают в деревнях. Рынок труда в селе характеризуется высоким уровнем занятости женщин, как и в целом по республике. Принимаются меры для активного участия женщин в сельхозпроизводстве. В настоящее время по инициативе Главы государства реализуется госпрограмма «Ауыл аманаты». В 2023 году на нее было выделено 100 млрд тенге.

– Наблюдается положительная тенденция участия женщин в малом и среднем бизнесе, их доля составляет 42%. Развитие сельских территорий напрямую влияет на качество жизни граждан. В этом контексте очень важна роль женщин в решении социальных проблем и развитии различных отраслей экономики. Поэтому задачей Национальной комиссии будет расширение экономических возможностей и потенциала сельских женщин. В связи с этим мы активно внедряем международную практику. Открыты центры поддержки женского предпринимательства. За услугами в них обратились уже более трех тысяч женщин. Труд сельчан пользуется большим уважением в народе. Сегодня сельские труженики – огромная и влиятельная сила, – добавила Каракат Абден.

Доля женщин среди занятого населения в стране достигла почти 4,5 млн человек, что составляет 48% от общего числа занятых казахстанцев. Такие данные озвучил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскар Биахметов. По его словам, в 2023 году доля женщин с профессиональным образованием составила 93%.

– Важно отметить, что Главой государства в Послании этого года 2025-й объявлен Годом рабочих профессий, который будет направлен на продвижение идей трудолюбия и профессионализма. Женщины в Казахстане пре­имущественно работают в секторе услуг, особенно в образовании и здравоохранении. Среди профессионалов доля женщин составляет 64%, что подчеркивает вклад женщин в высококвалифицированные сферы деятельности, – привел данные вице-министр МТСЗН РК.

Кульминационной частью форума стало награждение 14 женщин – победительниц конкурса. В числе тех, кто получил денежную помощь, – Жанна Берест из города Рудного Костанайской области. Девушка получила грант имени Салтанат Рахимбековой за «зеленый» проект в размере 4 тыс. долларов.

– Мой проект называется «Гидропонная круглогодичная ферма по выращиванию зелени и овощей с применением ресурсосберегающих «зеленых» технологий». На данный момент ферма не очень большая: производим примерно до одной тысячи упаковок в месяц. Почему именно гидропоника? Такой способ выращивания экономит воду в отличие от традиционного сельского хозяйства. Подобную ферму легко открыть в любом месте. В наших планах – автоматизировать процессы, улучшить качество готовой продукции, а также увеличить количество производимого товара до двух тысяч упаковок, – поделилась планами Жанна Берест.

Также в числе счастливчиков – Динара Нажмедденова (Актюбинская область, изготовление молочных продуктов), Шахизада Ильясова (область Жетысу, производство копченых колбас), Алуа Бижанова (Астана, творческая студия рисования песком, обучение), Лаззат Кабдулинова (Астана, изготовление пастилы, в том числе по этнорецептам кочевников), Екатерина Цибизова (Алматы, производство одежды с авторскими принтами казах­станских пейзажей), Тогжан Нурланова (Карагандинская область, ателье по производству одежды с национальным колоритом из льна) и другие.

Отметим, что участниками форума стали более 200 женщин-лидеров сельских сообществ со всех областей страны, а также представители центральных государственных органов, международных и неправительственных организаций. Организаторами выступили представители ОЮЛ «Коалиция за «зеленую экономику» и развитие G-Global» совместно с Общественным фондом «Социальная динамика» при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. Оргкомитет возглавила депутат Мажилиса Парламента РК ІV, V, VI созывов Майра Айсина.

Участницы форума смогли принять участие в нескольких панельных сессиях, в том числе: «Применение инновационных, «зеленых» технологий для повышения качества жизни на селе и достижения ЦУР-2030», «Цифровизация и новые технологии для сельских женщин», а также «Образование и профессиональное развитие женщин в сельской местности».