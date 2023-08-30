И на сотом году – победитель!

В нынешнем году заявки на участие в конкурсе подали 304 семьи из всех регио­нов области.

«В целом из заявленных по городу Кызылорде и районам региона семей специальной комиссией было отобрано 16, полностью соответствующих всем критериям конкурса, – сообщили в акимате Кызылординской области. – И уже на областной этап попали 11 династий, отличающихся глубокими семейными ценностями, лю­бовью к искусствам, сохранением традиций. Все они получили призовые места и специальные номинации. А портфолио семьи, взявшей Гран-при, будет направлено на республиканский этап конкурса».

Победила в конкурсе семья замечательного человека, восхищающего всех жизнелюбием, мудростью и умением сплотить близких, – это семья столетнего ветерана Великой Отечественной войны Кабака Смагула из Казалинского района. Столетний ветеран сам прибыл на церемонию награждения финалистов конкурса, поднялся на сцену Дома дружбы и благословил казахстанцев на мир, благополучие и созидательный труд.

Фронтовик, отважный человек, в годы войны был удостоен различных наград, но и после войны пошел на трудовой под­виг – более сорока лет проработал бухгалтером в родном районе.

Кабак Смагул – почетный гражданин Казалинского района Кызылординской области. У него 10 детей, 22 внука, 32 правнука, два праправнука.

По итогам областного отборочного этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы» семья Умбетаевых из Сырдарьинского района заняла первое место, семья Булебаевых из Казалинского района – второе, третье место присудили сразу двум участникам – семьям Асановых из Шиелийского района и Кубеевых из Кармакшинского района.

Честь вручить призы конкурса и поздравить победителей и номинантов выпала акиму Кызылординской области Нурлыбеку Налибаеву.

– Семья – основа общества, и с каждым годом в нашей стране и в области все больше внимания оказывается институту семьи, принимаются меры поддержки многодетных и уязвимых семей. С каждым годом растет объем средств на защиту матери и ребенка, размер государственных пособий многодетным семьям. В настоящее время в Кызылординской области насчитывается около 17 тысяч матерей – обладательниц подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа» и порядка 34 тысяч многодетных семей. Все они в фокусе внимания исполнительной власти, – отметил глава региона.