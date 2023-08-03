И нет нам покоя

Колонка обозревателей
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Дина Боранбаева

С наступлением августа тема «Скоро в школу» становится рекордсменом. И хотя впереди еще почти целый месяц каникул, отдыхать спокойно уже не получается.

В уме прикидываешь грядущие расходы, а цены в это время бескомпромиссно ползут вверх. Обычные тетради в клетку и линейку, которые в апреле-мае приобретали по 35 тенге, на днях в супермаркете купила уже по 50 тенге. Предугадывая, что дальше – больше, стараюсь школьный закуп проводить заранее, экономя в первую очередь нервы, которых в грядущем ажиотаже можно потратить еще больше, чем денег.

«Просыпаются» в августе и родительские чаты, в которых главный вопрос – где одевать школьников? В Талдыкоргане ранее почти успел разгореться скандал: в WhatsApp-группах прошла информация о том, что форму нужно приобретать у определенного производителя в конкретном месте, и адрес был любезно указан в пересылаемых сообщениях. Недовольные таким решением родители возмутились – и, как оказалось, не зря: в управлении образования оперативно разъяснили, что одежда данной фирмы была представлена как образец, а приобретать или даже сшить похожие модели можно в любом месте. Главное, чтобы форма соответствовала определенному школой стандарту.

Так что теперь родители в основном советуются по ценам и качеству предлагаемых на рынке вещей. Кто-то покупать их пока не торопится, ведь дети сейчас растут не по дням, а по часам, и есть риск, что к сентябрю они могут перерасти обновки. Сама же я предпочитаю все делать заранее, чтобы избежать очередей с их неизбежными спутниками – толкотней и ссорами. Сейчас никаких скоплений в местах продажи школьных товаров не наблюдается, а потому шопинг проходит почти с удовольствием.

Однако и мне все же «светит» перс­пектива провести незабываемое время в ненавистной очереди… А все дело в нововведении: талдыкорганских школьников и студентов с нынешнего учебного года ждет электронное билетирование проезда в общественном транспорте. Письмо с подробной информацией об этом управление образования разослало в те же школьные чаты (и как раньше без них жили?!)

В областном центре бесплатное передвижение на автобусах для учащихся доступно уже много лет по специальному проездному билету. Для его получения раньше требовалось лишь документальное фото, а выдавали бумажный документ прямо в учебном заведении. Теперь же родителей известили о необходимости приобрести «карточки системы безналичного расчета и зарегистрировать пользователя (ребенка) до начала учебного года, в противном случае отдел образования не сможет обеспечить бесплатный проезд на общественном транспорте».

Стоимость такой «детской» пластиковой карты от единого оператора AlemPay – 400 тенге. Карты, уточнили в отделе образования, необходимы «для эффективного использования бюджетных средств». Электронный учет, на­деются инициаторы нововведения, поможет фиксировать реальное количество проез­дов в общественном транспорте.

Также сообщили, что купить транспортные карты можно лишь в отделении Казпочты. Вот только там кинувшимся поскорее приобрести проездные родителям сказали, что пока карточек в наличии нет и ждать их раньше 10 августа не стоит. С учетом того, что в Талдыкоргане только школ насчитывается почти три десятка, и в каждой учатся порядка тысячи ребят – очереди нас скоро ждут знатные…

Кстати, изначально в письме к родителям было указано, что в продаже карты будут в одной, центральной, точке Казпочты. Позднее, при разбирательствах, в управлении образования все же сказали про все отделения.

Сколько времени (и нервов) в итоге займет покупка нового проездного – я обязательно расскажу. Пока же не теряю надежды, что продавать эти карты все же будут повсеместно.

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#подготовка #Талдыкорган #школа #закуп #школьники #форма #проезд #принадлежности

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