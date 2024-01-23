И подъехал к мечети экскаватор...

Экскаватор рушит кирпичные стены, между перекрытиями первого и второго этажей торчит арматура, гул и пыль столбом. Такую картину я застала вчера. Снос же здания начали в минувшие выходные.

Горожане узнали об этом из социальных сетей и принялись бурно обсуждать важность мечети для развития туризма и недоумевать, как такое в принципе возможно. Люди решили, что кому-то помешало старейшее историческое здание по улице Иманова, признанное памятником архитектуры. Когда-то это была центральная улица, называлась она Базарной, поскольку брала начало с одноименной площади Старого города. И площадь, и извилистая улочка, и дом уездного начальника, и мечеть – все сохранилось в этой части Шымкента, привлекая туристов и любителей старины.

– Сноса мечети не будет, – заверил меня руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкента Нурбол Жунисбеков. – Под снос идет только пристройка с навесом, находящаяся в аварийном состоянии. Соответствующее заявление о ее демонтаже подано руководством мечети. На данном объекте проведено техническое обследование, по результатам которого в декабре прошлого года строение признано аварийным. Вопрос о его сносе руководство мечети согласовало с городским филиалом Духовного управления мусульман Казахстана.

Вот только этого недостаточно, утверждает академик НАН РК, док­тор исторических наук Бауыр­жан Байтанаев. И ссылается на статью 127 Земельного кодекса РК, определяющую земли историко-культурного назначения.

– Для проведения любых работ по строительству, ремонту, тем более сносу сооружений на территории мечети обязательно должно быть историко-культурное заключение и согласование проекта, – говорит Бауыржан Байтанаев. – Выдать такой документ должен уполномоченный орган, каковым в данном случае является Управление культуры. То, что сейчас происходит, – сущее безобразие, которое меня не только как ученого, но и как жителя Шымкента возмущает. У нас же в управлении до сих пор не создан отдел по охране памятников, и, как следствие, мы рискуем потерять еще один памятник архитектуры. Для города это системная проблема. Пос­ле того как Шымкент получил статус города республиканского значения, этот момент упустили, и реестра памятников города, утвержденного маслихатом, похоже, нет вообще.

Говоря о риске остаться без старейшего памятника архитектуры, Бауыржан Байтанаев напоминает историю 2007 года. Тогда еще не было соцсетей, но слухи о разрушении старой мечети оказались правдой. Часть двора превратили в строительную площадку, вырыв огромный котлован на месте левого крыла мечети. Тогда все точно так же, как и сейчас, объяснили аварийным состоянием здания. Хотя специалисты усомнились в этой версии.

За год до сноса в то время старший научный сотрудник областного историко-краеведческого музея Юрий Елгин спускался в подвалы этой части здания, он рассказывал, что в них было сухо и никаких явных следов разрушения не отмечалось. Абсолютно никаких повреждений не было, а стало быть, и никакой нужды в сносе.

– В этой части здания располагалось медресе, и не верьте утверж­дениям о том, что его возвели в 1947 году, – рассказал мне Юрий Елгин. – Это не что иное, как попытка оправдать беззаконие. Посмотрите, вот этот план мечети «Джами» я нашел в Центральном государственном архиве Узбекистана. Документ датирован 15 октября 1913 года, и на нем нанесено левое крыло медресе.

В фондах областного историко-краеведческого музея есть еще одно документальное свидетельство того, какой была мечеть полторы сотни лет назад. Это фотография 1870 года. Изображенная на ней мечеть имеет левое и правое крыло. Общеизвестно, что это сооружение относится к типу мечетей-айванов фронтальной композиции и представляет собой образец ферганского зодчества. Кстати, и возводили здание ферганские мастера в стиле квартальных мечетей. В силу того, что в тот момент город был маленьким уездным населенным пунктом, мечеть выполняла роль соборной и получила название «Джами».

К слову, мечеть «Джами», которой принадлежали павильоны на Базарной площади, как раз и содержалась за счет доходов, получаемых от торговли. Есть чертежи балаханы (тойханы). Архивы донесли до наших дней «Проект на перестройку лавки на участке, принадлежащем Ташкентскому сарту Хакимь-Джань-Алимбаеву, на главном базаре г. Чимкента». Сохранился также «Проект на перестройку двух лавок на участке туземного еврея Заумны-Ягуда-Убайдова на базаре в г. Чимкенте». Ядро древнего городища, Базарная площадь и мечеть «Джами», расположенные на одной оси и в непосредственной близости друг от друга, могли бы быть единым комплексом. Историки и археологи вышли с таким предложением к городским властям, но это вовсе не значит, что их голос будет услышан.

Сама постройка возникла между 1850 и 1856 годом. Первое здание было из сырцового кирпича и разрушилось от подтопления водами протекающей неподалеку реки Кошкар-ата. Новое здание, уже из жженого кирпича, построили в между 1891 и 1893 годом, и с тех пор оно не менялось. Изменилась только высота дувала – он стал заметно выше в конце 80-х годов прошлого столетия, когда был построен новый фасад с аркадами. Пятнадцать лет назад самое старое здание города решили перестроить кардинально, вместе со старой лицевой кладкой уничтожив целый пласт истории.

Сейчас мы наблюдаем очередную попытку внести коррективы.

Что тогда, что сейчас возникает один и тот же вопрос: неужели нельзя было пощадить строение, воссоздать дух которого не под силу даже самым опытным мастерам?! Увы, вопрос этот риторический, да и стенаниями мечети уже не поможешь. Историки и археологи оправляются от пережитого шока и призывают власти ужесточить контроль за сохранностью памятников архитектуры и археологии, в частности расположенных в Старом городе. Эта часть Шымкента «приговорена» под снос и современную застройку. Вряд ли рядом с отделанными новомодным алюкобондом многоэтажками найдется место для дома уездного начальника. Он, как и восстановление старой Базарной площади, мог бы создать в исторической части города уникальный уголок, привлекающий туристов.

Вместо послесловия

Когда материал был уже готов к печати, позвонил Бауыржан Байтанаев, чтобы поделиться ошеломляющей новостью. Как выяснилось, мечети «Джами» в списке историко-культурных памятников архитектуры местного значения нет, хотя объект включен в «Свод памятников истории и культуры Казахстана. Южно-Казахстанская область», изданный в 1994 году. Как, когда и по чьей просьбе могли исключить старейшее культовое сооружение – остается только гадать.