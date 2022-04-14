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И снова дефицит воды
Наталья Денисова
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В Кызылординской области полным ходом идет посевная, благо установилась подходящая погода.

Напомним: главным препятствием для стабильного прохождения аграрного сезона в регионе выступает дефицит поливной воды. В Сырдарье ее в последние годы недостаточно, а прак­тически все земледелие в области поливное.

– На данный момент ситуация с выделением необходимых земледельцам объемов воды находится ­под контролем, аграрии продолжают сев. Надеемся, посевная пройдет по плану, – говорит начальник областного управления сельского ­хозяйства Талгат Дуйсебаев.

По информации областного управления сельского хозяйства, площадь под самую влагоемкую культуру – рис в регионе тем не менее пришлось сократить.

Если в 2021 году рисом было занято более 80 тыс. гектаров, то нынче намечено засеять 64 тыс. га. Всего же по области планируется занять зерновыми 78,2 тыс. гектаров, 11,9 тыс. га – мас­личными, 76,2 тыс. – кормовыми культурами. Под картофель, овощи и бахчи отведено 19,3 тыс. га.

Минеральные удобрения в область поступают. С ними проблем, как утверждают специалисты из регионального управления сельского хозяйства, не будет.

По данным ведомства, ­объем необходимых минеральных удобрений под посевную в 2022 году составляет 53 тыс. тонн, гербицидов – 80,3 тыс. литров.

На сегодня хозяйствами закуплен почти весь объем удобрений, заказанные гербициды тоже доставляются. Также земледельцам облас­ти выделен определенный объем удешевленных ГСМ – 11,6 тыс. тонн. Поставки дизельного топлива начались еще в феврале и продолжатся до мая.

Уже посеяно несколько тысяч гектаров сафлора, его в регионе перерабатывают на масло, которое далее будет экспортировано в Китай.

Идет сев яровой пшеницы. А вот рис начнут сажать в третьей декаде апреля. В хозяйствах заготовлено 2,3 тонны элитных семян риса, 114,2 тонны семян супер­элиты, 9 970,6 тонны – первой репродукции, 7 030,7 тонны – второй, 3 584 тонны – третьей. Из них почти 18 тыс. тонн приходится на российские сорта «Янтарь» и «Лидер», остальные («Айкерим», «Сыр сулуы») выведены местными селекционерами.

Много нынче сажают в Кызылординской области люцерны – десятки тысяч гектаров. Кормовые культуры обеспечат нужды животноводства, они необходимы в большом объеме.

Кукурузу, картофель, овощи, бахчевые, плодово-ягодные культуры будут сажать уже после риса или в одинаковые сроки с ним, в зависимости от прогрева почвы. Кызылординский регион очень большой, и разница температуры окружающей среды на севере и юге региона бывает обычно до десяти градусов по Цельсию.

На юге, в самом теплом районе области – Жанакорганском, начали свои весенние хлопоты бахчеводы. Именно отсюда потребителям Казахстана уже с середины лета по глубокую осень поступают знаменитые кызылординские арбузы, отправляют их и за рубеж.

Кстати, земледельцы Жанакорганского района получают поливную воду не только из Сырдарьи, но и из искусственных водохранилищ. Но не все хозяйства так богаты на воду, а только те, что расположены в предгорьях Каратау.

Например, бахчеводы аульного округа Жайылма – из Жиделинского водохранилища, аула Бирлик – из Колтагана, а аула имени Жаманбай батыра – через Бесарыкскую плотину. Эти водохранилища и гидросооружения построе­ны специально для удовлетворения нужд аграриев в поливной воде.

В нынешнем году во всех трех водохранилищах накопилось достаточное количество воды, и это самая хорошая новость посевного периода.

Для обеспечения продовольственной безопасности региона планируется ежегодно постепенно увеличивать площади под картофель и овощи.

Дело в том, что Кызылординская область из 19 основных социально значимых продовольственных товаров за счет собственного производства полностью обеспечивает свои потребности в рисе и соли. На 60% регион обеспечивает себя картофелем, на 20% – морковью, луком, капустой и другими овощами. Потому в дальнейшем планируется наращивать посевы картофеля, овощей, бахчевых с целью полного продовольственного обеспечения.

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