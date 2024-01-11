И снова о финансовой грамотности

Исследование основных показателей финансовой грамотности населения агентство проводит уже четвертый раз. В 2023 году в опросе приняли участие 3 тыс. человек во всех областях страны и трех городах республиканского значения, возраст респондентов составил от 18 до 63 лет (и старше).

Результаты исследования отражают динамику ключевых индикаторов финансовой грамотности населения по таким показателям, как управление собственными средствами, умение использовать финансовые услуги и информированность о финансовой системе.

Кроме того, впервые оценивалось поведение потребителей при оформлении пот­ребительских кредитов и раскрытие полной информации со стороны менеджеров банка об условиях кредита и ответственности в случае нас­тупления просрочки по займу.

Согласно исследованию, в 2023 году индекс финансовой грамотности составил 40,5% (в 2022-м – 40,3%, в 2020-м – 39,07%).

Опрос на тему «Управление собственными финансовыми средствами» показал, что только треть респондентов (30,2%) самостоятельно принимают решения о распределении финансовых средств, – это характерно для категории лиц 50–63 лет. В то же время 35,6% респондентов от 30 до 49 лет доверяют свои деньги родителям, каждый пятый делегирует управление финансами супругу (супруге) и лишь 18,2% ведут общий бюджет.

В случаях, когда расходы превышали финансовые лимиты, 38,9% респондентов брали деньги в долг, 35,9% воспользовались кредитом (из которых 12,5% – микрокредитами, 7,5% оформили онлайн-кредит). Личные сбережения использовали 23,7%, еще 13,1% снимали средства с депозита.

Опрос показал, что 48,2% респондентов откладывают деньги. Сравнивая с показателями предыдущих лет, можно заметить, что число граждан, способных формировать сбережения после уплаты ежемесячных обязательных трат, умеренно растет – в 2020–2022 годах этот показатель был плюс-минус 31%.

Мотивационный фактор приумножения своих сбережений характерен для 24,5% – они собирают деньги на определенные покупки. Стабильно копят 16,3% опрошенных.

Исследование по направлению «Умение использовать финансовые услуги» показывает, что за последние два года наиболее распространенными услугами были автокредитование (43%), пенсионный аннуитет (40,3%), потребительский кредит (39,9%) и дебетовая карта (39,8%).

В настоящее время 74,3% респондентов отдают предпочтение различным видам депозитов (образовательный – 39,1%, другие виды депозитов – 35,2%). Такой показатель говорит о росте накопительных навыков у населения, отмечается в сообщении агентства. Среди других продуктов, актуальных в настоящее время, значительную часть составляют ипотека (39,9%) и онлайн-кредиты (36,7%).

При принятии решения в отношении выбора финансовых услуг 43,7% респондентов сравнивают предложения и условия, предлагаемые финансовыми организациями. Причем такого подхода больше придерживаются женщины. Мужчины более консервативны и часто даже не рассматривают другие варианты, кроме того, которым уже пользуются.

При оформлении кредитов, согласно данным опроса, людям наиболее важны процент­ная ставка (45,6%) и срок кредитования (21,5% опрошенных). Меньшее значение придается показателям по сроку возврата (15,7%) и репутации банка (12,6%).

Отдельно в рамках исследования выяснялось, понимают ли респонденты обязательность возврата потребительского кредита в определенный срок – положительно ответили 39,8%, а также, насколько людям характерно импульсивное потребительское мышление, – 33,6%.

Немаловажную роль при кредитовании играет компетентность менеджера финансовых организаций в вопросах раскрытия информации при получении займа. По результатам опроса 34,6% респондентов указали, что не получают подобные знания от кредитных менеджеров, 31,8% – что не всегда получают.

В то же время менеджеры финансовых организаций показали высокий уровень информирования об ответственности клиента в случае наступления просрочки либо непогашения кредита.

Вместе с тем, как показал опрос, при оформлении заявки на кредит люди нередко предоставляют неверную информацию. Так, 38,2% респондентов ответили, что, указывая данные об уровне дохода, завышали данный показатель. Еще 22% отметили, что не всегда указывают корректно доход, и, как отмечается в сообщении агентства, скорее всего, они также завышают эту цифру для большей вероятности одобрения займа. 6,1% никогда не указывали свой реальный доход. И только 26,9% не искажают информацию и предоставляют достоверные данные.

Показатель «Информированность о финансовой системе» в рамках опроса позволяет узнать о наиболее популярных провайдерах финансовых услуг, источниках знаний по финансовой грамотности и наиболее востребованных каналах среди респондентов.

Топ-3 самых популярных банков остался неизменным с прошлого года: большинство респондентов пользуются услугами Kaspi Bank, Halyk Bank, «Отбасы банк».

В ходе опроса респонденты нередко поднимали вопрос развития образовательных навыков по финансовой грамотности. На данный момент основными источниками знаний по финансам для людей являются социальные сети – 48,2%. Популярностью пользуются бесплатные курсы (27%). Гораздо меньше насчитывается людей, готовых платить за подобные знания (12,1%).

Отдельный раздел исследования агентства посвящен теме «Финансовое мошенничество».

Жертвами мошенников чаще всего становится молодежь от 18 до 29 лет (23,1%) и люди старшего возраст, 50–63 года (24,9%).

Наиболее распространенными видами финансового мошенничества являются телефонное и интернет-мошенничество (31,5%). При этом чаще всего мошенники связываются со своими жертвами посредством звонка на мобильный или городской телефон (45,6%).

В большинстве случаев рес­пондентам удалось разоблачить мошенников (61%). Сложнее всего идентифицировать мошенников людям старше 50 лет (41%).

В сообщении агентства, пос­вященном результатам национального исследования, отмечается, что с 2017 по 2022 год Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) провела специализированное углубленное межстрановое исследование по определению, оценке и анализу уровней финансовой грамотности населения восьми стран СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Россия). Согласно данным второй фазы полевых работ средний показатель финансовой грамотности по СНГ равен 55,8%. Казахстан вошел в тройку лидеров с показателем 59,6%.

Результаты исследования, по мнению социологов, подчеркивают необходимость совместных усилий со стороны государства, бизнеса и системы образования по развитию финансовой грамотности и улучшению финансового будущего граждан.

В частности, рекомендуется внедрение образовательных программ о финансах (школьные курсы, уроки в учебных заведениях различного звена, обучающие программы для взрослого населения), предос­тавление широкого доступа к бесплатным или недорогим финансовым консультациям (в том числе по инвестициям), а также запуск казахстанского приложения или онлайн-инс­трумента, которые помогут отслеживать бюджет, инвес­тиции и управлять долгами.