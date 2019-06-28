Колонка обозревателей
И ты стал заемщиком?
Ирина Нос
По финансовым правилам кредитный портфель должен быть перекрыт депозитами. Дело в том, что соотношение кредитов и депозитов позволяет судить о степени зависимости банка от финрынков или прочих внешних ресурсов. Если кредитный портфель превышает сумму депозитов на 25–30%, это явный сигнал о неустойчивости отдельного банка, а то и всей системы.

Сейчас предлагаем оттолкнуться от фигурирующей суммы: объем потребительских кредитов, выданных банками казахстанцам, достиг 3,6 трлн тенге, а ссудный портфель микрофинансовых организаций составляет 236,7 млрд. Эти цифры прозвучали на недавнем заседании в Сенате. Там же шла речь о том, что долги населения перед банками растут вчетверо быстрее заработных плат.

Все больше наших людей живет не по средствам, стараясь взять кредит, к примеру, на новый смарт­фон. А потом еще один кредит. На новый, допустим, холодильник. Хотя имеющийся телефон, как и холодильный шкаф, способны не один год проработать при бережном отношении.

Но нашим людям будто кто-то когда-то внушил: живи в кредит, это удобно и не стыдно. Ну да, удобно. При условии, что банковский заем есть чем погашать. И при этом успешно платить за коммуналку либо аренду жилья, иметь возможность собрать школьника к 1 сентяб­ря, да и прочие собственные нужды обеспечить материально.

Иметь кредит не стыдно, да. Но не «жить в кредит». Об ипотеке сейчас не говорю. Об онлайн-займах, о выдаче товарных кредитов в торговых сетях, о малоконтролируемом желании иметь то и это, пусть взаймы. Вот о чем стоило бы задуматься.

Как и об отмеченном в Сенате явлении: «В стране образовалась новая рисковая схема использования необеспеченных потребительских кредитов для закрытия других кредитов, в том числе ипотечных займов». То есть невыплаченный кредит перекрывается другим. Таких немало. К тому же около 2 млн казахстанцев уже имеют по 2–3 займа приходящейся на каждого суммой в полтора миллиона.

Но как люди получали новые кредиты при невыплаченных прежних? Как получали кредиты неработающие люди? Студенты? Где когда-то обещанная прозрачная система? Или это намеренные шаги банков, понимающих, что выданные займы могут быть не возвращены, и осознанно идущих на риск? Как видим, банковское кредитование, как и онлайн-займы, пока вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Еще и оттого, что люди не при­выкли, не умеют оценивать свои риски, а потому при первой возможности взять кредит берут его. А пос­ле условная «кредитная свобода» оборачивается неплатежеспособностью. Иногда полной. И вот уже растут долги за жилье, денег нет для детей, нет возможности купить лекарства… Новый кредит?

Считать деньги с умом надо учить со школьной парты. Возможно, принося домой такие знания, детвора и родителей заставит задуматься. А дальше полегоньку сформируются в обществе навыки правильного использования финансов.

Можно только сожалеть о том, что в стране нет нормальных бесплатных (и платных тоже нет) образовательных курсов. А ведь специалис­ты могли бы рассказать о приемах, при помощи которых люди оценили бы разумность собственного финансового поведения, получили бы навыки управления личным или семейным бюджетом. И конечно, смогли бы понять, насколько в каж­дом конкретном случае будут эффективны кредитные ресурсы.

Видимо, пора принимать комплексные меры. Иначе и молодежь, и семейные люди так и будут обращаться с деньгами на уровне несмышленышей: хочу и куплю. В кредит?

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