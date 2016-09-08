​И в любви, и в ненависти

Асель МУКАНОВА

Вспомнила эту старую шутку после визита к тете Асе, который, как всегда, не обошелся без перемывания косточек ее благоверному.

– Вот же бестолочь, ничего нормально сделать не может! Если я не проконтролирую, так и получится все абы как, – ворчит тетя Ася, указывая супругу на недоделки в его домашней работе.

– Да позвольте ему самому решать, что и как делать, а? Нельзя же за всем уследить, расслабтесь уже и получайте удовольствие! – умоляю я пожилую женщину, нажившую со своей страстью к всеобщему контролю кучу психофизических болячек. – Или, если не можете, если всем недовольны, разведитесь уже и дело с концом!

– Да куда он без меня? Пропадет! – с железной уверенностью кричит тетя Ася. При том что муж ее далеко не дурак, мужчина в самом расцвете сил, почти что с золотыми руками (только ей это почему-то так не кажется). Да это она скорее одна ни с банковскими делами, ни с коммунальными платежами не справится, не говоря уже об огороде и домашнем хозяйстве. Ну, попивает, конечно, благоверный беленькую, так за кем не бывает! И все ж тетя Ася уверена: все в доме держится на ней, только ей ясно, как правильно, и перечить ее мнению категорически воспрещается.

Они уже 40 лет вместе. Многое пережили, при каждой ссоре вспоминаются и прошлые загулы, и девичьи слезы. Она все пилит его за вечную пьянку, все недовольна. А он молчит да курит как паровоз, даже оглох уже немного из-за ее постоянных придирок.

Но все ж живут, что интересно. Ни он от ее нападок никуда не уходит, ни она от такого бестолкового мужа не бежит. Ни разу не видела, чтоб душа в душу они были, чтоб ласковое слово друг другу сказали. Все чаще ворчат да пререкаются. И дети, и внуки от такого негативного соседства устали. Верно, выходит, муж и жена – одна сатана. Поругаются, и снова вроде как перемирие.

– Ага, так я и отдам ему все нажитое непосильным трудом, не дождется, – отвечает на мой очередной намек на развод тетя Ася. – Столько лет его терпела, воспитывала, а теперь другой на блюдечке оставить? Ни за что!

А он вроде как и заикнуться об этом боится, худой мир, как известно, лучше доброй ссоры. Единственная отдушина – воспоминания о первых годах после свадьбы.

– Любовь-то какая была: часами меня возле общежития ждал, – смахивает слезу тетя Ася. И тут же снова набрасывается:

– Даже конфет не мог самостоятельно купить, олух старый! Вечно все самой приходится делать! Иди уже, забор ремонтируй, а то вздумал тоже – развод! 

