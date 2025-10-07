Программа подушевого финансирования дополнительного образования стартовала по поручению Президента в 2021 году. Задумка была проста: родители с детьми выбирают кружки на свой вкус через цифровую платформу, а государство оплачивает эти занятия. И поначалу система, действовавшая в формате электронной очереди, показала себя прекрасно.

Но в 2024 году реализация государственного творческого заказа была передана новой платформе – Damubala.kz, работавшей по принципу «один ребенок – один ваучер» и позволявшей родителям отслеживать статус заявок в режиме онлайн. Сбой случился 29 нояб­ря: электронная очередь была аннулирована, а данные заявок – утеряны. С тех пор КГУ «Дирекция по реализации государственного творчес­кого заказа» начало вручную распределять ваучеры, что фактически лишило систему прозрачности.

Поставщики услуг дополнительного образования сетуют: именно они первыми испытали на себе последствия сбоя. По словам директора образовательного центра Аэлиты Бапишевой, в «ее» очереди числится 69 детей, но принять она их не может! При этом несет серьезные финансовые потери: за 10 месяцев убытки организации оцениваются от 6 до 9 млн тенге, а педагоги получают пониженные оклады. Крайней во всем этом недоразумении возмущенные родители считают именно ее, владелицу центра, ежедневно требуя объяснений. А как объяснить, что «благодаря» каждому новому переходу между платформами дети выпадают из очереди? Аналогичные трудности и у других предпринимателей: кто-то в буквальном смысле воюет за каждый ваучер.

Немного прояснить ситуацию смогла менеджер отдела мониторинга КГУ «Дирекция по реализации государственного творческого заказа» Светлана Дюсетаева.

– Когда случился сбой, очередь была аннулирована самой системой Damubala. Мы, как операторы, не имели доступа к данным, эти сведения мог достать только разработчик платформы. Поэтому мы приняли заявления от родителей и передали их разработчику, однако ответа так и не получили. Все собранные материалы направили в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения, – сообщила представитель организации. Восстанавливали очередь в буквальном смысле вручную – по скриншотам, выгрузкам от поставщиков и заявлениям родителей через платформу e-otinish.

Как заверил заместитель руководителя городского управления культуры Нуран Камзин, переход в новую систему завершен – все 377 поставщиков уже переведены на платформу Qosymsha.kz. Платформа объеди­няет направления культуры, спорта и дополнительного образования и работает как единый оператор, пока в пилотном режиме. По замыслу, это позволит устранить прежние проблемы и централизовать контроль за выдачей ваучеров.

Со своей стороны члены Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции рекомендовали местным исполнительным органам, включая управления культуры, образования и КГУ «Дирекция по реализации государственного творческого заказа», обеспечить соответствие функционала платформы требованиям законодательства, а прокуратуре – внимательно изучить доводы участников и при подтверждении фактов принять меры прокурорского реагирования.