К слову, тойбастар – один из обязательных атрибутов казахских свадеб. Изначально это обрядовая песня, которую исполнял кто-либо из гостей, и за это хозяева тоя преподносили ему подарок. Нынче традиция немного видоизменилась, и тойбастаром называют небольшие подарки, которые хозяева дарят всем пришедшим в знак благодарности за присутствие на торжестве и с пожеланием «Жұғысты болсын» – «Пусть в вашем доме тоже будет праздник!»

Как правило, в качестве презентов выбирают посуду, текстиль, игрушки. А с недавних пор на тойбастар начали дарить книги: небольшие, карманного формата, но обязательно казахских писателей. Чаще других дарят томик стихов или «Слова назидания» Абая. И, как показывает опыт, людям это весьма нравится.

Получив такой презент, они делятся впечатлениями в соцсетях, выкладывают фотографии, призывают всех следовать этому примеру, называя такой подход грамотным и нужным и «выражая надежду, что это придаст торжественным вечерам новый смысл, убрав лишнюю мишуру».

Так, астанчанка Калима написала: «Изначально цель книги – это воспитание. И в этом я убедилась в очередной раз, когда нам всем раздали томик стихов Абая на тойбастар. Его, как другие подарки с тоев, не кинешь небрежно в пакет с саркытом, не передаришь. А бережно донесешь домой и найдешь место в своей библиотеке. Поэтому, я считаю, это очень хорошее начинание».

Казахи – народ, верящий в ырым – поверья, основанные на совокупности психологичес­кой, этнографической и исторической составляющей. Так, с больших праздников, юбилеев мы обязательно несем домой саркыт – угощение со стола, желая себе, чтобы и у нас дома было больше поводов для радости. Мы с удовольствием принимаем в дар платки, ведь «Орамал тон болмайды, жол болады» – «Платок не будет шубой, но будет дорогой», и верим, что струящееся полотно платка придаст нашим жизненным дорогам легкость.

Мы также стремимся получить бата от аксакалов, потому что верим: пожелания, озвученные уважаемым старцем, сбудутся. А ведь получить в знаковый день труды Абая – это как раз тот самый ырым и бата, когда каждому гостю хозяева желают частичку его таланта, мудрости, чтобы он был обласкан такой же народной любовью.

Да и иметь под рукой томик стихотворений Абая, которые не только удивительно лиричны, но и мотивирующе полезны, согласитесь, удобно.

Вот лишь один пример мотивационных стихов от Абая, написанных полтора столетия назад:

Сенбе жұртқа, тұрса да қанша

мақтап,

Әуре етеді ішіне қулық сақтап.

Өзіңе сен, өзіңді алып шығар,

Еңбегің мен ақылың екі жақтап.

Не верить пустым похвалам и верить только в себя, свои силы, рассчитывать на свои знания и труд – разве можно придумать лучший призыв для любого, кто хочет добиться успеха? А рецепт «успешного успеха» нынче не продает только ленивый. И только знающий цену искусству, подлинной духовности просто открывает томик произведений Абая, в которых он давным-давно поведал обо всех необходимых для успеха факторах, и берет их себе на заметку.