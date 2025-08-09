У меня дома есть три совершенно новые книги – это стихи Абая и его «Слова назидания». Их подарили мне на свадьбах. И не только мне, а всем гостям – вместо привычных полотенец или пиалок на тойбастар. И похоже, что мы становимся свидетелями того, как старая традиция обретает новые формы, сохранив содержание.
