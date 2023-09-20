Идет прием заявок на участие в международной премии для СМИ – NEWSKY AWARD 2023

Культура и общество
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В Казахстане состоится ежегодная международная премия для СМИ «Newsky Award 2023». Торжественная церемония награждения победителей медиа-премии пройдет в городе Алматы 30 ноября 2023 года с участием послов и глав дипломатических миссий, первых представителей духовенства Казахстана, известных казахстанских и зарубежных журналистов, а также влиятельных блогеров и медийных личностей.

Журналисты, авторы блогов и студенты имеют возможность получить экспертное признание своих работ и идей, подав заявку на участие до 10 ноября 2023 года на официальном сайте премии newskyaward.org.

Организаторами премии выступают Академия журналистики Казахстана и Общественный фонд United Charity Projects Evolution. В этом году молодые журналисты и блогеры впервые имеют возможность выиграть в новых номинациях «Лучший молодой журналист» и «Лучший автор блога в социальных сетях». Так, помимо профессиональных репортеров, претендентами на победу уже стали известные блогеры и иностранные журналисты из Канады, Италии, Великобритании, ОАЭ, Испании, Китая и стран Центральной Азии.

Newsky Award (ньюскай эворд) имеет название, символизирующее чистое небо и свободу выражения. Символом премии является голубь – птица мира и чистоты. Основная цель премии - выявление выдающихся журналистов и авторов лучших материалов и поощрение их заслуг в освещении вопросов внешней политики и межрегионального согласия, культурных и духовных ценностей, а также благотворительной и социальной деятельности.

Премия присуждается в шести номинациях:

- Лучший материал о внешней политике и межрегиональном диалоге

- Лучший материал о межконфессиональном согласии и мультикультурных отношениях

- Лучший материал о благотворительности, социальной ответственности бизнеса

- Лучший материал о духовности. Специальная номинация

- «Лучший молодой журналист». Специальная номинация 2023 г.

- «Лучший автор блога в социальных сетях». Специальная номинация 2023 г.

Победителей по итогам премии в каждой номинации наградят памятной статуэткой в виде символа премии голубя с оливковой ветвью и нагрудным знаком, выполненным из драгоценных металлов ведущими ювелирами Казахстана.

Оценивать работы будет независимое жюри премии, в состав которого входят заслуженные деятели отрасли, авторитетные казахстанские журналисты и известные медиа-специалисты.

Имена победителей премии этого года назовут в ноябре. Узнать больше о премии можно на официальном сайте.

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