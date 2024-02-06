Игра, удивившая мир

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

Тимофей Скатов сенсационно обыграл двух лидеров сборной Аргентины, но это не помогло сборной Казахстана победить в квалификации Кубка Дэвиса.

фото ktf.kz

В эти выходные в далекой Южной Америке прошел один из квалификационных по­единков в рамках розыгрыша неофициального командного чемпионата мира среди мужских коллективов, где путевку в следующий круг разыграли сборные Аргентины и Казахстана. Сразу же отметим, что хозяева выставили сильнейший на сегодняшний день состав своей национальной команды, тогда как казахстанская дружина не обошлась без потерь.

Во-первых, тренерский штаб нашей сборной решил не привлекать к этим играм первую ракетку нашей страны Александра Бублика, который сейчас набирает заветные баллы для участия в летних Олимпийских играх в Париже-2024. И Александр оправдывает эти ожидания: он выиграл в воскресенье турнир серии АТР 250 во французском Монпелье, в финале одолев хорвата Борну Чорича со счетом 5:7, 6:2, 6:3 (для Бублика это уже четвертый титул ATP в карьере). А во-вторых, перед поездкой в Аргентину травму получил Бейбит Жукаев, а уже по прибытии в Южную Америку заболел и Денис Евсеев.

Но чем сложнее обстоятельства, тем сильнее наша команда. И три оставшихся наших теннисиста Александр Недовесов, Дмитрий Попко и Тимофей Скатов навязали такой бой лидерам противостояния, что удивился весь мир.

Так, в первом матче Денис Попко оказал упорнейшее сопротивление 22-й ракетке мира Франсиско Черундолло, проиграв ему со счетом 5:7, 2:6.

Дальше взошла звезда Тимофея Скатова, который сотворил сразу две сенсации за два дня. В первый день Скатов, занимающий 278-е место в планетарном рейтинге, обыграл 28-ю ракету мира Томаса Мартина Этчеверри со счетом 6:4, 7:5! На второй день он добавил в свой список и выигрыш над первым номером сборной Аргентины и 22-й ракеткой мира Франсиско Серундоло – 7:6 (1), 6:4.

Мы вполне могли обыграть Аргентину на выезде, но не­много не повезло.

Вначале в паре казахстанцы Александр Недовесов и Дмитрий Попко уступили аргентинцам Максимо Гонсалесу и Андресу Мольтени – 7:6 (3), 4:6, 0:6. А в решающем матче Попко (338-й в мировом рейтинге) в трех сетах уступил 25-й ракетке мира Себастьяну Баэсу. Причем и эта встреча получилась очень драматичной. Первый сет остался за хозяином корта – 6:4, вторую партию выиграл казахстанец – 6:3, в третьей Попко вел 5:4, но, увы, впоследствии проиграл на тай-брейке – 6:7 (6:8)...

Сборная Казахстана потерпела поражение от Аргентины с общим счетом 2:3, но к ней не может быть никаких претензий. Наша команда выступила замечательно. Все ребята – настоящие герои, которые бились не только за себя, за свою страну, но и за отсутствующих товарищей.

В сентябре этого года наша сборная снова попробует пробиться в квалификацию Кубка Дэвиса, которая состоится в феврале 2025 года, и мы уверены в успехе.

#Спорт #теннис #кубок Дэвиса

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