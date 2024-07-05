Игры кочевников на саммите Шанхайской организации сотрудничества Свежий выпуск 5 июля 2024 г. 3:45 81 Аскар Султан Лидеры стран и гости, прибывшие в Астану на очередную сессию ШОС, могут посетить различные мероприятия, посвященные этому событию. фото worldnomadgames.kz Так, не остались вне этого важного политического мероприятия и предстоящие в сентябре этого года в нашей столице 5-е Всемирные игры кочевников. Во Дворце Мира и Согласия, где проводятся официальные заседания саммита, дирекция по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников подготовила выставочную экспозицию «Встреча в Великой степи». Также в местах, где проходит сессия ШОС, размещены официальные проморолики, а представители дирекции делятся полной информацией об Играх с гостями и организовывают интервью для зарубежных средств массовой информации в специально оформленном уголке для презентаций. Кроме этого, дирекция по подготовке и проведению 5-х ВИК сегодня, 5 июля, проведет в легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan презентацию Игр для иностранных дипломатов и аккредитованных на ШОС журналистов. Напомним, 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8–13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2 000 участников. #ШОС #саммит #Шанхайская организация сотрудничества