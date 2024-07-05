Игры кочевников на саммите Шанхайской организации сотрудничества

Так, не остались вне этого важного политического мероприятия и предстоящие в сентябре этого года в нашей столице 5-е Всемирные игры кочевников. Во Дворце Мира и Согласия, где проводятся официальные заседания саммита, дирекция по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников подготовила выставочную экспозицию «Встреча в Великой степи».

Также в местах, где проходит сессия ШОС, размещены официальные проморолики, а представители дирекции делятся полной информацией об Играх с гостями и организовывают интервью для зарубежных средств массовой информации в специально оформленном уголке для презентаций.

Кроме этого, дирекция по подготовке и проведению 5-х ВИК сегодня, 5 июля, проведет в легкоатлетичес­ком спортивном комплексе Qazaqstan презентацию Игр для иностранных дипломатов и аккредитованных на ШОС журналистов.

Напомним, 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8–13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 2 000 участников.