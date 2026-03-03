Фото: скриншот видео / 24.kz

Школьники из Семея разработали настольную игру, которая развивает мелкую моторику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

На первый взгляд это простая игра: деревянная конструкция и небольшой крючок на леске. С его помощью дети должны собрать кубики и установить их друг на друга. Вот только выполнить эту задачу не так просто. Здесь важны усидчивость, точность движений и координация. Авторы проекта – ученики 8 класса – говорят, что благодаря игре у детей будут укрепляться кисти, а пальцы станут более сильными и ловкими.

– Создать такой проект предложил наш учитель. Нам идея понравилась, и мы начали работу. Было несложно, потому что мы делали всё сообща. В итоге получилась полезная игра, - говорит ученик 8 класса Нурсултан Аманкельдинов.

Тренажёр полезен для детей с особыми образовательными потребностями. Ведь развитие мелкой моторики напрямую влияет на речь, память и внимание.

– Мы разработали её в рамках интеграции уроков «Художественный труд» и «Логика». Дети должны всесторонне развиваться. Если у одних учеников отличный слух и поставленная речь, то им нужно работать над тактильным восприятием. И наоборот, - объясняет заместитель директора по учебной работе школы №51 Назгуль Бауыржанкызы.

Сегодня в области Абай насчитывается около 500 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Часть ребят учится в инклюзивных классах, другие занимаются на дому или проходят реабилитацию. Всем им важно раскрыть свои сильные стороны.

– В нашем мозге есть участок, который отвечает за движение. Рядом с ним располагается зона, ответственная за речь. И когда мы активно разговариваем, соседняя часть мозга тоже проявляет активность. То есть все участки мозга взаимосвязаны. Поэтому такие настольные игры помогают одновременно развивать сразу несколько навыков. Это пойдёт на пользу всем детям, - отмечает врач-невропатолог Сымбат Абдикаримова.

Сейчас настольная игра проходит тестовые испытания в школе. Ученики играют в неё в свободное от уроков время. Авторы проекта уже обдумывают новые замыслы. Они хотят сделать больше таких тренажёров, которые помогут детям развивать способности с помощью игр.