Игры-тренажеры создают школьники из Семея

Образование,Изобретения
146

Проект стал частью школьной инклюзивной практики и помогает ребятам с особыми образовательными потребностями развивать различные навыки

Фото: скриншот видео / 24.kz

Школьники из Семея разработали настольную игру, которая развивает мелкую моторику, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

На первый взгляд это простая игра: деревянная конструкция и небольшой крючок на леске. С его помощью дети должны собрать кубики и установить их друг на друга. Вот только выполнить эту задачу не так просто. Здесь важны усидчивость, точность движений и координация. Авторы проекта – ученики 8 класса – говорят, что благодаря игре у детей будут укрепляться кисти, а пальцы станут более сильными и ловкими.

– Создать такой проект предложил наш учитель. Нам идея понравилась, и мы начали работу. Было несложно, потому что мы делали всё сообща. В итоге получилась полезная игра, - говорит ученик 8 класса Нурсултан Аманкельдинов.

Тренажёр полезен для детей с особыми образовательными потребностями. Ведь развитие мелкой моторики напрямую влияет на речь, память и внимание.

– Мы разработали её в рамках интеграции уроков «Художественный труд» и «Логика». Дети должны всесторонне развиваться. Если у одних учеников отличный слух и поставленная речь, то им нужно работать над тактильным восприятием. И наоборот, - объясняет заместитель директора по учебной работе школы №51 Назгуль Бауыржанкызы.

Сегодня в области Абай насчитывается около 500 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Часть ребят учится в инклюзивных классах, другие занимаются на дому или проходят реабилитацию. Всем им важно раскрыть свои сильные стороны.

– В нашем мозге есть участок, который отвечает за движение. Рядом с ним располагается зона, ответственная за речь. И когда мы активно разговариваем, соседняя часть мозга тоже проявляет активность. То есть все участки мозга взаимосвязаны. Поэтому такие настольные игры помогают одновременно развивать сразу несколько навыков. Это пойдёт на пользу всем детям, - отмечает врач-невропатолог Сымбат Абдикаримова.

Сейчас настольная игра проходит тестовые испытания в школе. Ученики играют в неё в свободное от уроков время. Авторы проекта уже обдумывают новые замыслы. Они хотят сделать больше таких тренажёров, которые помогут детям развивать способности с помощью игр.

 

#школьники #игры #изобретения #тренажеры

Популярное

Все
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Растет поток туристов
Не уверен – позвони и проверь
Открыли учебный центр
Наша цель – укрепить государственность и передать ее будущим поколениям
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Сайдинг, профлист, черепица…
Беречь мир как зеницу ока
«Тобол» – обладатель Суперкубка Казахстана
Запущен завод по производству протеина
Результат общественного консенсуса
Новая Конституция – основа для раскрытия потенциала молодежи
Траектория воспитания
Ковры Тираны
Кубок мира – в Астане
Забег Taldau Run в преддверии референдума
Строительная экспертиза переходит в режим предотвращения ошибок
Этап эволюционного роста
Обретая гармонию смыслов
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Новая Конституция – новые возможности
Новая архитектура доверия и развития
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
Качество дорожает быстрее метража: как устроен рынок коммерческой недвижимости в Казахстане
Подготовка к голосованию продолжается
Борцовские поединки в столице
Дороги – к развитию
Посевы риса в Кызылординской области уменьшат в пользу менее влагозатратных культур
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
В Нью-Йорке объявили ЧП из-за мощнейшего снегопада
«Я – песня народа, что славен и юн...»
На стыке жанров, стилей и идей
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски

Читайте также

Робота для расчистки рек создал школьник из Павлодара
Траектория воспитания
Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Кабинеты помощи пострадавшим от насилия детям создадут в Ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]