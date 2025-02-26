ИИ автоматизирует ключевые процессы в госаппарате

Цифровизация
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Венера Баталова
корреспондент

В Казахстане внедрение искусственного интеллекта в государственные органы позволит автоматизировать создание документов, назначение исполнителей и контроль выполнения поручений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

Изображение: Адильбек Тауекелов

 

В Казахстане запускают пилотное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в государственные органы на базе цифровых проектов Е-Заннама и Облачного Документооборота (ОДО). Об этом на заседании правительства рассказал генеральный директор казахстанской облачной платформы Documentolog Байжан Канафин.

ИИ поможет госаппарату автоматизировать ключевые процессы:

  • Создание документов – исключение дублирующей работы, автоматическое формирование текстов на основе ранее утвержденных документов.
  • Определение ответственных исполнителей – анализ содержания документа и назначение наиболее подходящего сотрудника. 
  • Контроль исполнения поручений – ИИ сможет анализировать выполнение задач, давать рекомендации и даже работать с голосовыми командами.

В рамках проекта Е-Заннама уже создано 30 законопроектов в цифровом формате. Цифровизация законотворческой деятельности позволила значительно сократить сроки согласования, упростить совместную работу и обеспечить прозрачность всего процесса.

Проект реализуется на базе Облачного Документооборота (ОДО), который заменил устаревшую систему Lotus Notes во всех центральных и местных госорганах. Среди других ключевых инициатив – Е-Апостиль (цифровизация апостилирования), Сквозной контроль поручений (повышение прозрачности исполнения задач) и внедрение искусственного интеллекта для автоматизации документооборота. Цифровые решения позволяют делать госуправление более эффективным и прозрачным.

#ИИ #госаппарат #Е-Заннама

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