ИИ будет создавать фильмы «почти студийного качества»

Уже представлен первый трейлер фильма «Женщина с рыжими волосами», сгенерированный ИИ на основе иллюстраций

Фото: © Staircase Studios AI

Продюсер франшизы «Дивергент» Пуйа Шахбазян основал студию по производству фильмов, телепередач и сериалов Staircase Studios AI. С помощью искусственного интеллекта в ней будут создавать кинокартины «почти студийного качества», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Компания уже представила первый трейлер своего дебютного фильма «Женщина с рыжими волосами», сгенерированный ИИ на основе иллюстраций бывшего аниматора Pixar Тедди Ньютона. Его озвучили реальные актеры.

Руководители Staircase Studios AI обещают, что смогут производить полноценные фильмы, бюджет которых не будет превышать 500 тысяч долларов США. В планах компании создать около 30 кинокартин в течение следующих трех-четырех лет

В фильме, основанном на ИИ, есть оригинальные дизайны персонажей бывшего исполнительного директора Pixar Тедди Ньютона (The Incredibles), а также от аниматора-обладателя Эмми Альфреда Гемено (Kung Fu Panda). Драма о военном ополченце Второй мировой войны Холланде озвучивается Майей-Ника Бьюли, Леандером Вави, Ангусом Касл-Даути и Джеффри Бретоном.

Staircase Studios AI имеет в качестве партнера и ведущего инвестора Кеннета Лерера, соучредителя Huffington Post и в настоящее время управляющего директора венчурного капитала Lerer Hippeau. Шахбазян становится генеральным директором The TV и Gaming Studio, а Бретт Стюарт стал главой кинопроизводства ИИ.

3 марта в США объявили победителей кинопремии «Оскар». 97-я церемония награждения проходила в театре Dolby в Лос-Анджелесе.