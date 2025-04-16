В ходе выступления на II Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане министр культуры и информации РК Аида Балаева озвучила ряд инициатив для обсуждения, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МКИ РК

- Для взаимного обмена опытом и повышения квалификации работников СМИ и пресс-служб предлагаем проведение региональных форумов, семинаров, тренингов, мастер-классов, пресс-туров. Наша сторона готова предложить площадки для организации подобных мероприятий. Считаю, что объединяющими для нас должны стать масштабные проекты с большим потенциалом, - отметила глава МКИ.

Так, она предложила обсудить следующие инициативы:

- создание Академии журналистики Центральной Азии с объединением научного и образовательного потенциала стран;

- создание центральноазиатского креативного хаба, призванного стать центром творчества для талантливых представителей молодежи;

- учреждение центральноазиатской премии в области журналистики, которая позволит отмечать лучшие работы и признавать заслуги достойных журналистов и контентмейкеров;

- запуск телепроекта «Наши люди», через который будет рассказано о наиболее достойных представителях общества, личностях, которые бы вдохновляли молодежь и на которые она могла бы равняться, независимо от страны их проживания и языка общения;

- организация телемоста на «Наурыз», который позволит объединиться странам в дни этого общего для всех праздника;

- сделать доступной казахстанскую телепродукцию для телеканалов братских стран, установив минимальную плату за сериальную и иную продукцию или вовсе исключить её;

- увеличить объем производимого совместного контента, направленного на популяризацию совместного туризма и инвестиций;

- выставить единую площадку под брендом «Central Asia» на самой популярной выставке телепродукции MIPCOM осенью текущего года;

- создать площадку, через которую телеканалы будут на безвозмездной основе осуществлять съемки по заявкам коллег из центральноазиатских стран, что позволит снизить расходы на содержание зарубежных корреспондентских пунктов.