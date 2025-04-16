В ходе выступления на II Центрально-Азиатском медиафоруме в Астане министр культуры и информации РК Аида Балаева озвучила ряд инициатив для обсуждения, передает Kazpravda.kz
- Для взаимного обмена опытом и повышения квалификации работников СМИ и пресс-служб предлагаем проведение региональных форумов, семинаров, тренингов, мастер-классов, пресс-туров. Наша сторона готова предложить площадки для организации подобных мероприятий. Считаю, что объединяющими для нас должны стать масштабные проекты с большим потенциалом, - отметила глава МКИ.
Так, она предложила обсудить следующие инициативы:
- создание Академии журналистики Центральной Азии с объединением научного и образовательного потенциала стран;
- создание центральноазиатского креативного хаба, призванного стать центром творчества для талантливых представителей молодежи;
- учреждение центральноазиатской премии в области журналистики, которая позволит отмечать лучшие работы и признавать заслуги достойных журналистов и контентмейкеров;
- запуск телепроекта «Наши люди», через который будет рассказано о наиболее достойных представителях общества, личностях, которые бы вдохновляли молодежь и на которые она могла бы равняться, независимо от страны их проживания и языка общения;
- организация телемоста на «Наурыз», который позволит объединиться странам в дни этого общего для всех праздника;
- сделать доступной казахстанскую телепродукцию для телеканалов братских стран, установив минимальную плату за сериальную и иную продукцию или вовсе исключить её;
- увеличить объем производимого совместного контента, направленного на популяризацию совместного туризма и инвестиций;
- выставить единую площадку под брендом «Central Asia» на самой популярной выставке телепродукции MIPCOM осенью текущего года;
- создать площадку, через которую телеканалы будут на безвозмездной основе осуществлять съемки по заявкам коллег из центральноазиатских стран, что позволит снизить расходы на содержание зарубежных корреспондентских пунктов.
- Уверена, что у наших стран есть большой потенциал для дальнейшего роста и развития, а наши народы будут все больше узнавать позитивной информации друг о друге. В целом, на форуме запланировано проведение мастер классов от Euronews, CNN, Яндекс, которые считаю будут очень полезными, поэтому призываю коллег принять активное участие, - заключила министр.