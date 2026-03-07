Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за осуждение ударов на аэропорт в Нахичевани

Об этом Ильхам Алиев написал на своей странице в соцсети X.

Фото из архива Акорды

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за осуждение ударов на аэропорт в Нахичевани, сообщает Kazpravda.kz

"Выражаю благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за осуждение нападений на Нахичевань со стороны иранского государства и за поддержку нашей страны в духе братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Казахстаном", — говорится в публикации.

Ранее Глава государства осудил ататку  против братского, союзнического Азербайджана. В то же время он выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента, а также на урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе.

#Казахстан #Токаев #президент #Азербайджан #Алиев

