Президент озвучил свою позицию по атаке беспилотников на аэропорт в Азербайджане

Президент
35

В связи с атакой иранских беспилотных летательных аппаратов на аэропорт в городе Нахичевань Президент Касым-Жомарт Токаев обнародовал свою позицию, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Она сводится к решительному осуждению данного акта против братского, союзнического Азербайджана. В то же время Глава государства выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента, а также на урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе", - сообщил советник-пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров.

#Казахстан #президент #Иран #Азербайджан #беспилотники #атака

