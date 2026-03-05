В связи с атакой иранских беспилотных летательных аппаратов на аэропорт в городе Нахичевань Президент Касым-Жомарт Токаев обнародовал свою позицию, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Она сводится к решительному осуждению данного акта против братского, союзнического Азербайджана. В то же время Глава государства выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента, а также на урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе", - сообщил советник-пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров.